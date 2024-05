Insight – La tentative du Maroc à « débloquer » le Sahel ? (The Atlantic Council)

Le 6 novembre 2023, alors que le Maroc marquait le quarante-huitième anniversaire de la Marche verte, une grande marche pacifique partie du Maroc le 6 novembre 1975 vers le Sahara, le roi Mohammed VI a présenté un nouvel effort de sensibilisation régional, affirme dans une analyse the atlanticcouncil.org.

Le souverain a annoncé le lancement d’une initiative internationale pour « permettre aux pays du Sahel d’avoir accès à l’océan Atlantique ». Le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, enclavés, sont au centre du plan marocain, qui consiste à mettre à leur disposition les infrastructures routières, portuaires et ferroviaires du Maroc et à mettre en œuvre des projets de développement à grande échelle.

Même si elle n’est pas encore détaillée, l’initiative marocaine intervient après l’arrivée au pouvoir de régimes militaires par des moyens anticonstitutionnels ou par des coups d’État, qui pour trois de ces États ont abouti, à différents moments, à des sanctions. Par exemple, le Niger a été sanctionné par les États-Unis, l’Union européenne (UE) et des pays européens comme la France et les Pays-Bas. Notamment, les officiers de l’armée malienne qui collaboraient avec le groupe Wagner ou étaient soupçonnés de crimes ont été sanctionnés par les États-Unis, selon la même source.

Et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui avait sanctionné le Niger, le Mali et le Burkina Faso, a levé ses sanctions contre le Niger et le Mali en février de cette année, un mois après que les trois pays sahéliens ont quitté l’organisation et peu après que les pays a formé l’Alliance des États du Sahel. Le Tchad n’a pas encore vu de sanctions imposées après l’accession antidémocratique de son président suite au décès de son père. Si les sanctions imposées aux trois pays visent à faire pression sur ceux qui ont pris le pouvoir par la force ou ont défié la constitution, dans l’espoir de restaurer les systèmes démocratiques, ces sanctions impactent également les populations.

Les habitants de ces pays sont essentiellement pénalisés doublement : d’une part, ils sont dirigés par des gouvernements qui ont révoqué le droit des peuples de choisir leurs dirigeants. D’un autre côté, ces populations subissent également les effets des sanctions, qui leur causent des difficultés économiques, limitent leur accès aux biens essentiels, les coupent du monde et les privent d’opportunités commerciales, souligne la même source.

Cela crée un dilemme pour le monde démocratique : alors que les sanctions visent les gouvernements anticonstitutionnels, ce sont les citoyens ordinaires de ces pays qui en souffrent le plus.

+ Derrière l’initiative ? +

Les efforts du Maroc pour coopérer avec les États du Sahel semblent inspirés par la Constitution marocaine de 2011, principalement par son préambule.

Dans ce préambule, le Maroc s’engage à soutenir l’Union du Maghreb (qu’il) considère comme une « option stratégique à approfondir ses liens avec la Oumma arabo-islamique, à intensifier la coopération avec les pays européens du pourtour méditerranéen, à renforcer la coopération à travers l’Afrique et à diversifier ses activités. ses relations avec le reste du monde.

Concrètement, s’agissant de l’Afrique, le préambule affirme que le Maroc entend « consolider les relations de coopération et de solidarité avec les peuples et les pays d’Afrique, notamment les pays du Sahel et des pays subsahariens ». Cette courte phrase permet d’expliquer l’initiative du Maroc. La Constitution marocaine ne noie pas le Sahel dans la masse de l’Afrique, mais au contraire le met en valeur en le mentionnant à part. Dans son discours du 6 novembre, le roi du Maroc a même qualifié les pays sahéliens de « pays frères africains ».

En outre, l’engagement de la Constitution marocaine envers le monde islamique – chacun des trois pays sanctionnés est majoritairement musulman – et son engagement de solidarité avec les « peuples et pays d’Afrique » contribuent à expliquer la nouvelle initiative du Maroc. En précisant que sa solidarité va aux pays comme aux peuples, le Maroc distingue les peuples des régimes qui les gouvernent.

Quant au contenu de l’initiative atlantique, elle a été bien accueillie par les États sahéliens car elle offre des alternatives de croissance et de développement, voire de survie.

Par exemple, le Niger (l’un des pays les plus pauvres au monde) dépendait de l’aide internationale pour son budget annuel, qui a été réduit de 40 % en 2023 en raison du refus de soutien des donateurs et des créanciers. Après le coup d’État, la malnutrition est montée en flèche, aggravée par le fait que les cargaisons du Programme alimentaire mondial des Nations Unies (ONU) étaient empêchées d’atteindre le Niger en raison de la fermeture des frontières, un coordonnateur de l’ONU affirmant que leur objectif – acheminer l’aide humanitaire à au moins 80 pour cent des 4,4 millions de personnes vulnérables étaient en danger.

Le succès de cette initiative dépend de plusieurs facteurs : elle nécessitera un financement, un cadre réglementaire solide, des efforts pour relever des défis tels que la piraterie et une harmonisation avec et entre les acteurs de la gouvernance maritime. En outre, l’activité économique que cette initiative créerait pourrait bénéficier aux gouvernements ainsi qu’aux populations des pays sahéliens sanctionnés. Cependant, l’objectif de cette initiative est d’aider les gens qui continuent de souffrir depuis des décennies.

+ L’avantage Atlantiste +

L’initiative souligne l’importance accordée, au fil des siècles, à l’accès à l’océan Atlantique. Par exemple, El Hadj Omar Tall (fondateur de l’empire Toucouleur) et Samori Ture (dirigeant de l’empire Wassoulou) ont chacun gouverné des zones enclavées de l’Afrique de l’Ouest au XIXe siècle.

L’historien burkinabé Joseph Ki-Zerbo a relaté comment les deux héros africains, face à l’inévitable avancée de la conquête coloniale européenne, se sont empressés de « s’emparer, avant qu’il ne soit trop tard, de l’initiative politique et de la garder entre les mains des Africains ». Ils l’ont tous deux fait en dirigeant leurs troupes vers l’océan. Cependant, leurs efforts pour atteindre la mer furent finalement stoppés par les Français.

L’importance stratégique de l’Atlantique telle que l’enseigne l’histoire résonne aujourd’hui.

Aujourd’hui, plus d’une centaine de pays bordent l’océan Atlantique, parmi lesquels figurent notamment la première puissance mondiale (les États-Unis), d’autres membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies (dont le Royaume-Uni et la France), des puissances latino-américaines (telles que Argentine et Brésil) et des pays africains s’étendant du Maroc (qui possède lui-même un littoral de 1 800 milles sur l’océan) jusqu’à l’Afrique du Sud.

Pour les pays qui ont les moyens de tirer pleinement parti de leurs côtes, comme le Maroc et le Sénégal, l’Atlantique est une aubaine. En effet, les vingt-trois pays côtiers de l’Afrique abritent 46 pour cent de la population du continent, 55 pour cent de son produit intérieur brut et 57 pour cent de son commerce. Ils contiennent également une grande quantité de ressources naturelles, notamment du pétrole.

Mais l’accès à lui seul ne permettra pas aux populations des pays sahéliens d’accéder à cette aubaine. Voici ce qui est nécessaire pour que cette initiative réussisse :

– – Définir des priorités stratégiques communes entre les pays participant à cette initiative mais aussi leurs partenaires afin de se concentrer sur les enjeux les plus urgents.

– – L’intégration de projets déjà en cours comme le projet de gazoduc Nigeria-Maroc ou la Grande Muraille Verte. Leur inclusion apportera une approche plus holistique à l’initiative marocaine, qui se concentre sur les infrastructures routières, ferroviaires et maritimes.

– – L’inclusion de l’Union africaine (à travers la Stratégie maritime intégrée africaine 2050) ainsi que des mécanismes de gouvernance maritime, des institutions spécialisées et d’autres parties prenantes importantes telles que l’Organisation maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, les associations africaines de gestion des ports, l’Union des chargeurs africains. Conseils, établissements de formation maritime, ONU et Organisation maritime internationale. Cette inclusion dans les discussions contribuera à harmoniser les règles maritimes et à éviter les systèmes de double gouvernance.

– – Accès à des financements substantiels, notamment via des partenaires internationaux tels que le secteur privé et les institutions de développement et financières. Des financements seront nécessaires pour soutenir l’économie bleue et la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires et portuaires.

Les populations civiles sahéliennes subissent les effets d’une guerre de vingt ans contre les attaques jihadistes. Ces populations méritent la paix et la prospérité. Après les échecs sécuritaires de tant d’interventions militaires nationales et étrangères et le déroulement des coups d’État, cette proposition offre à ces personnes une perspective plus lumineuse et plus que nécessaire, ajoute The Atlantic Council.

