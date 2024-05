Mines – Emmerson satisfait de la méthode de traitement innovante qui sera utilisée dans le cadre du projet au Maroc

La principale priorité de la société de développement de potasse Emmerson, cotée en bourse, est actuellement d’obtenir l’autorisation environnementale pour le projet Khemisset, au Maroc, selon miningweekly.com.

La société indique qu’une étude de cadrage publiée en février identifie une nouvelle voie de traitement pour le projet, appelée procédé multiminéral Khemisset, qui réduit l’impact environnemental du site.

Notamment, la technique de traitement peut réduire la consommation d’eau de 50 % et éliminer le besoin d’éliminer les saumures. Cela améliore non seulement la rentabilité du projet, mais répond également aux préoccupations concernant l’utilisation de l’eau.

Les pluies saisonnières sont devenues moins fiables dans le pays, ce qui a entraîné des sécheresses ces dernières années et de faibles niveaux d’eau dans les réservoirs et les aquifères.

+ Une levée de fonds de 2,5 millions de dollars +

Suite à une levée de fonds de 2,5 millions de dollars entreprise en avril, l’entreprise reste financée pour faire avancer les travaux à Khemisset en attendant l’approbation de son étude d’impact environnemental et social (EIES).

Emmerson a soumis à nouveau sa demande d’EIES à la Commission Régionale Unifiée d’Investissement en avril, intégrant les dernières optimisations de l’usine de traitement prévue.

« Nous espérons que nous en sommes désormais aux dernières étapes du processus d’approbation, qui a pris beaucoup plus de temps que prévu initialement et a impliqué un travail et des itérations supplémentaires considérables », a déclaré le président James Kelly.

Le projet Khemisset devrait être exploité pendant 19 ans à partir d’une ressource de 537 millions de tonnes, titrant 9,24 % d’oxyde de potassium, avec un potentiel d’exploration.

Les estimations financières mises à jour publiées dans l’étude de cadrage en février indiquent une valeur actuelle nette du projet de 2,2 milliards de dollars, avec un taux de rendement interne d’environ 40 %.

+ Efficace en termes d’utilisation de l’eau douce +

La nouvelle approche de traitement permettra de réduire les coûts en capital de 525 millions de dollars pour construire le projet, contre 539 millions de dollars auparavant, ainsi que d’augmenter le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements de 440 millions de dollars par an, contre 258 millions de dollars par an au départ.

« Dans un contexte de marchés financiers difficiles, avec des prix de la potasse modestes, il est important que les nouveaux projets se démarquent. Khemisset intègre une méthode de traitement innovante, en instance de brevet, qui permet de traiter des types de minerais de potasse mélangés de manière très efficace, créant ainsi des engrais multi-nutriments comme sous-produits. Aucun autre projet de potasse au monde ne peut faire une telle affirmation, ni être aussi efficace en termes d’utilisation de l’eau douce », déclare Kelly.

Le PDG Graham Clarke ajoute que Khemisset est un projet unique dans la mesure où il produira des engrais contenant de la potasse, des phosphates et de l’ammoniac, ainsi que du magnésium et du fer à partir d’une seule usine de transformation.

Il affirme qu’une fois l’approbation environnementale obtenue, l’entreprise terminera les études restantes sur le projet et publiera une étude de faisabilité bancable mise à jour basée sur l’étude de faisabilité originale de 2020, comprenant toutes les optimisations et les estimations révisées.

Article19.ma