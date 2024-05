Vidéo / Polémique – Benkirane rêve d’une « annulation » du festival Mawazine 2024

Instrumentalisation politique. Et pour cause, leader islamiste du Parti de la justice et du développement (PJD), Abdelilah Benkirane, rêve d’une annulation pure et simple du festival Mawazine 2024, « en signe de solidarité avec Gaza », dit-il.

Dans une vidéo mise en ligne sur YouTube, l’ancien chef du gouvernement estime qu’il n’est « pas raisonnable de faire la fête et de chanter, alors que nos frères sont privés de tout, décimés et sans hôpitaux, qui ont été détruits. Ils n’ont ni assainissement, ni denrées alimentaires…».

+ « Reporter le festival jusqu’à la fin de la guerre ? » +

Dans ce sens, il a appelé à l’annulation de cette édition du festival, «ou au moins la reporter jusqu’à la fin de la guerre», explique-t-il dans cette vidéo où il apparaît habillé en noir, de la tête aux pieds.

Pour rappel, le festival Mawazine est considéré comme l’un des plus importants événements culturels au Maroc, en Afrique et au Moyen-Orient. Le festival est prévu du 21 au 29 juin et est connu pour attirer des millions de visiteurs chaque année, notamment des jeunes.

