Tourisme – Guide des meilleurs voyages au Maroc pour les vacances d’été (Média britannique)

Le Maroc, un pays de paysages contrastés et de culture riche, offre un large éventail d’expériences pour les voyageurs d’été, voici un guide des destinations et activités incontournables qui rendront vos vacances d’été au Maroc inoubliables, selon theedinburghreporter.co.uk.

Des souks animés et des anciennes médinas à la magnifique côte atlantique, aux vallées intérieures et aux régions prédésertiques, le Maroc a quelque chose pour tout le monde.

+ Faire du shopping dans les souks vibrants +

Commencez votre aventure marocaine au cœur de ses villes, où les souks (marchés) vibrants prennent vie avec les couleurs des textiles, les sons et les arômes des épices. Le Jemaa el-Fnaa à Marrakech est peut-être le plus célèbre, offrant une atmosphère sensorielle avec sa large gamme d’épices, de tissus, de lanternes et d’artefacts artisanaux.

Promenez-vous dans les ruelles étroites, marchandez avec les vendeurs locaux et ramenez à la maison des souvenirs uniques. Pour une expérience de shopping plus détendue, explorez les souks de Fès, connus pour ses produits traditionnels en cuir et en céramique.

+ Traverser le détroit de Gibraltar : une aventure en camionnette avec des amis +

Pour ceux qui recherchent un road trip terrestre, prendre un ferry pour le nord du Maroc et traverser le détroit de Gibraltar dans une camionnette est un must.

Le ferry du port d’Algésiras ou de Tarifa à Tanger prend environ une heure, offrant une vue imprenable sur le point de rencontre entre la Méditerranée et l’Atlantique. Une fois débarqué à Tanger, montez dans la camionnette avec vos amis et explorez la côte nord du Maroc, en particulier la ville pittoresque d’Asilah et la ville portuaire animée de Casablanca.

+ Surf sur la côte atlantique +

En direction du sud, la côte atlantique du Maroc se transforme en un paradis pour les surfeurs, offrant des vagues pour tous les niveaux. Taghazout, un petit village de pêcheurs devenu un point chaud pour le surf, est idéal pour les débutants et les surfeurs expérimentés.

Avec son ambiance décontractée et ses vagues constantes, c’est l’endroit idéal pour bronzer et surfer. Plus au sud, la ville touristique d’Agadir possède de belles plages de sable et d’excellentes écoles de surf. Ne manquez pas l’occasion de vous détendre dans l’un des nombreux cafés au bord de la plage et de déguster des fruits de mer frais après une journée intense sur les vagues.

+ Exploration de l’ancienne médina de Fès +

Si vous voulez revenir en arrière, visitez Fès, qui abrite l’une des plus grandes et des plus anciennes villes médiévales du monde. La médina de Fès, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un labyrinthe de rues étroites, de mosquées historiques et de marchés animés.

Visitez l’Université Al Quaraouiyine, la plus ancienne institution d’enseignement supérieur en activité continue au monde et admirez l’architecture complexe de la Bou Inania Madrasa. Les tanneries de la ville sont un autre point fort, offrant un aperçu du processus traditionnel de fabrication du cuir.

+ Randonnée dans les montagnes de l’Atlas +

Pour les amoureux de la nature, les montagnes de l’Atlas offrent une toile de fond à couper le souffle pour les aventures en plein air.

Le Haut Atlas, connu sous le nom de « Montagne des Montagnes », offre de nombreux itinéraires de trekking, allant des randonnées d’une journée faciles aux randonnées difficiles de plusieurs jours, ainsi que plusieurs itinéraires alternatifs de fourgonnettes hors route.

Le parc national de Toubkal, qui abrite le plus haut sommet d’Afrique du Nord, le mont Toubkal, est une destination populaire pour les randonneurs. En cours de route, vous rencontrerez des villages berbères, de superbes vallées et des vues panoramiques vraiment inspirantes.

+ Découvrir le désert du Sahara +

Aucun voyage au Maroc n’est complet sans découvrir la magie du désert du Sahara. Rejoignez une randonnée à dos de chameau au partir de Merzouga et aventurez-vous dans les dunes dorées d’Erg Chebbi, parmi les plus belles d’Afrique du Nord.

Passez une nuit dans un camp berbère traditionnel, en profitant du silence du désert sous un ciel étoilé. Pour une aventure supplémentaire, essayez le planche de sable sur les dunes ou faites une excursion 4×4 pour explorer plus profondément dans le désert.

+ Découverte de la ville bleue de Chefchaouen +

Nichée dans les montagnes du Rif, la ville bleue enchanteresse de Chefchaouen est une destination incontournable. Connu pour ses bâtiments bleus vibrants et son atmosphère sereine, Chefchaouen offre une retraite paisible dans les endroits touristiques les plus fréquentés. Promenez-vous dans ses rues pittoresques, visitez le musée de la Kasbah et faites une randonnée jusqu’aux cascades d’Akchour à proximité pour vous rafraîchir.

Les diverses expériences offertes par le Maroc en font une destination idéale pour les vacances d’été, que vous recherchiez des magasins uniques sur les marchés traditionnels, que vous vous embarquiez sur des itinéraires hors route passionnants, que vous rouliez sur les vagues de l’Atlantique, que vous vous immergiez au cœur des médinas, que vous fassiez de la randonnée dans des montagnes enchanteressesses, que vous fassiez l’expérience de la tranquillité du désert ou que vous exploriez des villes fascinantes.

Article19.ma