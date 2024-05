Événement – Ouverture à El Jadida du Salon international de la santé « Morocco Medical Expo »

La 23 ème édition du Salon international de la santé « Morocco Medical Expo » a débuté vendredi soir au Parc des expositions Mohammed VI à El Jadida, sous le thème « La digitalisation et l’intelligence artificielle dans la politique et la pratique médicale ».

Organisé jusqu’au 26 mai sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce salon sur les dernières innovations médicales met en présence plus de 7.700 exposants et professionnels de la santé représentant 13 pays, et ce, à l’initiative du ministère de la Santé et de la Protection sociale, le ministère de l’Industrie et du Commerce, la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé et la Société marocaine des sciences médicales (SMSM).

Dans une intervention en visioconférence, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb a indiqué que ce salon, ainsi que le Forum Afrique Global Santé (FAGS) organisé en sa marge, représentent une occasion propice au partage des expériences et des expertises entre les pays africains participants, surtout sur les plans de la numérisation, l’intelligence artificielle et les bonnes pratiques en médecine.

Et d’ajouter que la digitalisation est au cœur de la stratégie nationale dans le domaine de la santé et ce, dans l’ambition de favoriser l’émergence du Maroc en tant qu’acteur majeur et agissant sur ce registre.

+ Ce salon réunit des doyens de facultés de médecine et de pharmacie +

Pour sa part, Moulay Said Afif, président de la société marocaine des sciences de la santé et directeur du salon, a mis en avant la programmation scientifique riche et de haut niveau de cette édition qui s’inscrit dans un contexte marqué par la mise en œuvre du vaste chantier royal de la protection sociale.

Dans une déclaration à la MAP, M. Afif a indiqué que ce salon réunit des doyens de facultés de médecine et de pharmacie, des présidents d‘universités ainsi que d’éminents experts nationaux et internationaux dans le domaine de la santé.

Pour sa part, le directeur général de l’Hôpital universitaire international Mohammed VI à Bouskoura, Ahmed Bennana a mis en exergue l’importance de salon dans l’échange des expertises et la découverte des expériences des pays participants, notant les avancées réalisées par le Maroc sur le chemin de la souveraineté médicamenteuse et sanitaire.

Le Morocco Medical Expo, organisé sur une superficie de 7.500 m2, réunit des professionnels de la santé représentant la Chine, la France, la Belgique, les Etats-Unis, l’Italie, la Pologne, le Sénégal, l’Ukraine, l’Inde, la Suisse, la Russie et les Emirats Arabes Unis. Outre l’exposition du matériel médical nec plus ultra, ce salon réserve un temps pour la réflexion autour des questions lancinantes dans le domaine de la santé ainsi que dans le registre des innovations technologiques.

Article19.ma