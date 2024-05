Vidéos / Débat – L’UIR organise une conférence sous le thème « L’Afrique méditerranéenne comme carrefour social et culturel »

L’Université d’État de l’Arizona, le département d’études afro-américaines de l’Université Vanderbilt, en collaboration avec l’Université internationale de Rabat (UIR) ont organisé jeudi et vendredi une colloque sous le thème « L’Afrique méditerranéenne comme carrefour social et culturel : Historicizing Maghribi Diversity and Identity ».

Le Doyen de l’Institut d’Etudes Politiques de l’Université Internationale de Rabat, Mehdi Alioua a déclaré à cette occasion : « Nous avons organisé un colloque sur l’Afrique méditerranéenne, pour essayer de définir autrement ce que l’on appelle le Maghreb, et imaginer que depuis le Sahara jusqu’en Méditerranée, il y a eu tellement de mouvement de population que ça a créé une société multiculturelle ».

+ « Le Maroc noir » +

Le co-organisateur de cet événement M. Chouki El Hamel, Professeur au Département d’histoire de l’Arizona State University aux Étas-Unis a souligné de son côté : « Il est important de ré-imaginer le bassin méditerranéen et les pays qui constituent cette entité géographique, car depuis l’époque coloniale, car tout dépendait de la vision des Européens qui ont construit la Méditerranée ».

L’auteur de l’ouvrage « Le Maroc noir : une histoire de l’esclavage, de la race et de l’Islam » a également souligné « ce que nous essayons de faire, c’est de déconstruire cette vision étrangère et de restaurer l’africanité de la Méditerranée ».

Pour sa part M. Tukufu Zuberi, Professeur de sociologie et d’études africaines à l’Université de Pennsylvanie, a estimé dans une déclaration à Article19.ma : « En fait, c’est une conférence très instructive car les discussions autour de l’identité et de la race sont au cœur de mes recherches… C’est impressionnant de voir un dialogue aussi ouvert sur ces questions au Maroc ».

Ajoutant que : « Nous sommes ici pour parler de mes recherches à Djenné et Gao qui étaient des villes centrales du royaume du Mali et de Songhaï, car la relation entre le Maroc et Songhaï était très importante (par le passé) dans l’histoire de l’Afrique ».

Pour rappel, l’UIR est devenue dès ses premières années d’existence (2010) un modèle d’établissement d’enseignement supérieur innovant et bénéficiant d’une attractivité grandissante et d’une image de professionnalisme et de rigueur reconnue au niveau nationale et international.

Des conférences et des séminaires scientifiques sont organisés régulièrement attirant des professeurs, des chercheurs et des experts de différentes régions de la planète, notamment des USA, Canada, d’Europe et d’Afrique pour débattre et partager leur savoir et leurs expériences dans un monde global et globalisé.

Article19.ma