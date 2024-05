Tour cycliste du Mali – Le Marocain Rahil Zouhair remporte la 3è étape

Le Marocain Rahil Zouhair a remporté la troisième étape de la 10-ème édition du tour cycliste du Mali, disputée jeudi à Sikasso dans un critérium de 104 km.

Le cycliste marocain a parcouru la distance en 2h 29min 13 sec, devançant le Malien Diallo Thiemoko et l’Ivoirien Issiaka Cissé.

La deuxième étape, disputée mercredi entre Kolondièba et Niéna, sur une distance de 154 km, a été remportée par le Malien Yacouba Diallo. Les deuxième et troisième places sont revenues aux Maliens Moussa Togola et Yaya Dialou.

+ ‘’Tour de l’intégration » +

Le Burkinabè Mohamadi Ilboudo, qui avait remporté mardi la première étape de la 10e édition, garde toujours le Maillot jaune.

La quatrième étape se disputera le vendredi entre Sikasso et Koutiala sur une distance de 124 km.

Dénommée ‘’Tour de l’intégration », la compétition disputée en six étapes, regroupe 60 cyclistes venus du Maroc, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Niger, du Bénin, du Mali et de la Guinée. Le Mali a engagé trois équipes contre une équipe pour les autres pays participants.

L’équipe nationale marocaine « B » participant à cette 10-ème édition est composée des coureurs Mohamed Saaoud, Ahmed Echahed, Zouhair Rahil, Lahcen Saber et El Mehdi El Othmany, sous la houlette de l’entraîneur national Mostafa Al Amal.

Le Mali détient le maillot jaune de l’édition précédente, à travers le cycliste Issiaka Coulibaly.

