Affaire Escobar du Sahara – « Le feuilleton judiciaire » a débuté ce jeudi avec la comparution de Naciri et Bioui devant la Cour d’appel de Casablanca

La chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca a décidé, ce jeudi 23 mai de reporter la 1ère audience publique concernant l’affaire Naciri/Bioui – – liée au baron de la drogue Escobar du Sahara- – au 13 juin prochain, afin de laisser suffisamment de temps à la défense de préparer sa plaidoirie.

La salle d’audience était archicomble d’avocats, de proches des accusés, mais surtout de journalistes. Le nombre de prévenus dans cette affaire surmédiatisé est de 28 personnes, dont deux sont poursuis en état de liberté, selon le site arabophone Alyaoume24.com.

Naciri, ex patron du Club Wydad, « a comparu portant une chemise marron mais dont la fatigue était apparente sur son visage. Il a été placé avec le reste des accusés dans un box à l’intérieur de la salle d’audience », ajoute la même source.

Pour rappel, Naciri et Bioui étaient des hommes politiques influents, membres du Parti Authenticité et Modernité (PAM) mais ils, tous les deux, impliqués dans de nombreuses affaires dont « le trafic de drogue, corruption, faux et usage de faux escroquerie et abus de pouvoir… ».

L’affaire a éclata au grand jour quand « Le Malien » alias « Escobar du Sahara » ayant purgé une tranche d’emprisonnement de 5 ans au pénitentiaire d’El Jadida, il décida de prendre sa revanche car il a été trahi par ses complices, dont Naciri et Bioui.

Ce baron de la drogue, d’origine malienne et de mère marocaine a fait tomber plusieurs têtes au Maroc. Parlementaires, présidents de collectivités territoriales et autres responsables chargés de l’application de la loi. Au total, une trentaine de personnes ont été déférées le 21 décembre dernier devant le Parquet. Vingt-deux d’entre elles ont été placées en détention dès le lendemain, sur décision du juge chargé de l’instruction de cette affaire mêlant trafic international de drogue et blanchiment d’argent.

Affaire à suivre…

Article19.ma