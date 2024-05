Guerre de Gaza – L’Irlande, l’Espagne et la Norvège ont reconnu l’État de Palestine… et les autres?

Solidarité agissante. L’Irlande a annoncé mercredi, conjointement avec l’Espagne et la Norvège, la reconnaissance d’un État palestinien, y voyant « le seul chemin crédible vers la paix et la sécurité pour Israël et pour la Palestine », selon ici.radio-canada.ca

“Aujourd’hui, l’Irlande, la Norvège et l’Espagne annoncent que nous reconnaissons l’État de Palestine”, a déclaré le chef du gouvernement irlandais centriste Simon Harris lors d’une conférence de presse.

“Chacun d’entre nous va à présent entreprendre les étapes nécessaires pour mettre en oeuvre cette décision”, a-t-il ajouté, saluant un “jour historique et important pour l’Irlande et pour la Palestine”.

“C’est le moment de passer des paroles aux actes, de dire à des millions de Palestiniens innocents qui souffrent que nous sommes avec eux et qu’il y a de l’espoir”, a dit le premier ministre espagnol Pedro Sánchez depuis la tribune de la Chambre des députés.

+ Proche-Orient, l’éternel conflit +

Le leader socialiste, qui a annoncé dès l’automne son intention de reconnaître un État palestinien, était à la manœuvre depuis des mois pour rallier d’autres capitales européennes.

Mercredi, c’est le premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre qui a été le premier à annoncer cette reconnaissance à la date du 28 mai.

“Nous devons faire vivre la seule option offrant une solution politique à la fois aux Israéliens et aux Palestiniens : deux États, vivant côte à côte, dans la paix et la sécurité”, a-t-il déclaré, en lançant un “appel fort” à d’autres pays pour qu’ils rejoignent cette initiative.

Comme la Norvège et l’Espagne, l’Irlande reconnaîtra un État palestinien à partir du 28 mai, a précisé le ministre des Affaires étrangères Micheal Martin.

« Il s’agit d’une déclaration de soutien sans équivoque à une solution à deux États, seul chemin crédible vers la paix et la sécurité pour Israël et pour la Palestine, et pour leurs peuples », a déclaré Simon Harris, premier ministre de l’Irlande

D’après le décompte de l’Autorité palestinienne, 146 des 193 États membres de l’ONU ont jusqu’à présent annoncé qu’ils reconnaissaient un État palestinien.

+ Solution à deux États +

La reconnaissance des deux États est “la pierre angulaire sur laquelle la paix doit être bâtie”, a poursuivi M. Harris.

“Aujourd’hui, nous disons que nous reconnaissons l’État d’Israël, nous reconnaissons son droit à exister en paix et en sécurité dans des frontières reconnues internationalement. Reconnaître l’État de Palestine envoie le message qu’il y a une alternative viable au nihilisme du Hamas”, a-t-il ajouté.

Le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza “n’a rien à offrir si ce n’est douleur et souffrance aux Israéliens comme aux Palestiniens, tout comme il n’y a non plus aucun avenir dans la version extrémiste du sionisme, qui alimente la violence des colons et l’appropriation illégale de terres en Cisjordanie”, a-t-il ajouté.

“Nous espérons offrir espoir et encouragement au peuple de Palestine lors de l’une de leurs périodes les plus sombres”, a souligné Simon Harris. “Nous, en Irlande, vous voyons, nous vous reconnaissons, nous vous respectons, nous continuerons à travailler pour que vous et vos enfants puissiez avoir l’avenir meilleur que vous méritez, et qu’un jour, les enfants palestiniens et les enfants israéliens puissent vivre côte à côte en paix et en sécurité.”

Établissant un parallèle avec la reconnaissance d’une Irlande indépendante en 1919, Simon Harris a souligné que “prendre notre place sur la scène du monde et être reconnu par d’autres comme ayant le droit d’être là était une question de la plus haute importante pour notre État”.

“De notre propre histoire, nous savons ce que cela signifie. La reconnaissance est un acte d’une puissante valeur politique et symbolique”, a-t-il mentionné.

Israël a de son côté annoncé le rappel “pour consultations” de ses ambassadeurs à Dublin et à Oslo, estimant que les deux capitales veulent envoyer le “message” que “le terrorisme paie” après les attaques sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déjà publié mardi soir un message vidéo à l’adresse de Dublin sur le réseau social X pour l’avertir que “reconnaître un État palestinien risque de vous transformer en pion dans les mains de l’Iran” et du Hamas.

Pour Israël, les projets de reconnaissance d’un État palestinien sans solution négociée constituent une “récompense” pour le Hamas, mouvement islamiste palestinien soutenu par l’Iran, pour son attaque le 7 octobre depuis la bande de Gaza en territoire israélien.

En représailles à cette attaque, qui a entraîné la mort de plus de 1170 personnes, majoritairement des civils, selon un bilan de l’AFP établi à partir de données officielles israéliennes, Israël a juré de détruire le Hamas et a lancé une vaste opération militaire à Gaza.

Selon le ministère de la Santé du gouvernement de ce territoire palestinien dirigé par le Hamas, 35 647 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées dans cette opération militaire israélienne qui a aussi provoqué une catastrophe selon l’ONU.

+ Le Hamas attribue ce succès à la “résistance palestinienne” +

Un haut responsable du Hamas a déclaré mercredi que la “courageuse résistance”palestinienne avait conduit trois pays à reconnaître l’État de Palestine.

“Ces reconnaissances successives sont le résultat direct de cette résistance courageuse et de la persévérance historique du peuple palestinien, nous pensons qu’il s’agit d’un tournant dans la position internationale sur la question palestinienne”, a déclaré à l’AFPBassem Naïm, membre du bureau politique du mouvement islamiste palestinien.

La reconnaissance de l’État de Palestine par trois pays constitue un moment “historique”, a dit mercredi l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), y voyant “la voie de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans la région”.

Il s’agit de “moments historiques dans lesquels le monde libre triomphe […] après de longues décennies de lutte nationale palestinienne, de souffrance, de douleur, de racisme, de meurtre, d’oppression, d’abus et de destruction auxquels le peuple de Palestine a été soumis”, a déclaré Hussein al-Sheikh, secrétaire général du comité exécutif de l’OLP, sur le réseau social X.

+ Combats, hôpital assiégé et aide humanitaire bloquée +

Tôt mercredi, une équipe de l’AFP a fait état de tirs d’artillerie et de frappes aériennes autour de Rafah (sud), ville dont certains secteurs sont le théâtre d’opérations au sol depuis le début du mois malgré l’opposition de la communauté internationale.

L’armée israélienne avait alors ordonné des évacuations massives de Rafah où elle dit vouloir détruire les derniers bataillons du Hamas et son réseau de tunnels et sauver les otages.

Le fonctionnement des deux hôpitaux toujours en activité dans la pointe nord de la bande de Gaza, tous deux situés près du camp de Jabalia, est désormais menacé par la recrudescence des combats entre l’armée israélienne et des membres du Hamas.

L’hôpital al-Awda est assiégé depuis trois jours, a affirmé à l’AFP un responsable de l’établissement, Mohammad Saleh, en faisant état de tirs israéliens sur les bâtiments de l’hôpital et de “tireurs d’élite présents aux alentours et dans les maisons adjacentes”.

Rik Peeperkorn, responsable de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les Territoires palestiniens, a signalé une “intensification des hostilités” autour de l’hôpital Kamal Adwan.

Depuis qu’Israël a pris le 7 mai le contrôle du côté palestinien du poste-frontière de Rafah avec l’Égypte, l’acheminement de l’aide humanitaire est quasiment à l’arrêt, notamment le carburant, indispensable aux hôpitaux et à la logistique humanitaire.

+ “Niveaux de faim catastrophiques ” +

Selon l’ONU, 1,1 million de personnes dans le territoire palestinien font face à des “niveaux de faim catastrophiques”. L’agence onusienne chargée des réfugiés palestiniens, l’UNRWA, a annoncé suspendre ses distributions de nourriture à Rafah “en raison du manque de fournitures et de l’insécurité”.

Face aux sévères restrictions imposées à l’aide par voie terrestre, les États-Unis avaient annoncé en mars la mise en place d’un port temporaire à Gaza, initiative jugée insuffisante par l’ONU, par les ONG et par les dirigeants américains eux-mêmes.

Depuis son entrée en fonction vendredi, environ 569 tonnes d’aide ont été acheminées à Gaza, selon l’armée américaine. Mais cette aide n’a toujours pas été distribuée à la population, a annoncé mardi soir le ministère américain de la Défense.

+ Demande de mandat d’arrêt international +

Dans ce contexte de guerre et de menace de famine, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) Karim Khan a déclaré lundi avoir demandé des mandats d’arrêt contre le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant pour des crimes tels que “le fait d’affamer délibérément des civils”, “homicide intentionnel” et “extermination et/ou meurtre”.

Des dirigeants du Hamas, y compris Yahya Sinouar, chef du mouvement à Gaza, sont également visés par cette demande de mandats d’arrêt pour “extermination”, “viol et autres formes de violence sexuelle” et “prise d’otages en tant que crime de guerre”.

M. Nétanyahou a “rejeté avec dégoût la comparaison du procureur de La Haye entre Israël” et le Hamas, son ministre de la Défense dénonçant une décision “ignoble”. Le Hamas a condamné “les tentatives du procureur […] d’assimiler la victime au bourreau”.

Le président américain Joe Biden a fustigé lundi soir une démarche “scandaleuse” de la CPI à l’égard des dirigeants israéliens et a réitéré son soutien à Israël.

Sous la pression mardi de la Maison-Blanche, Israël est par ailleurs revenu sur sa décision d’interrompre la retransmission par l’agence de presse américaine Associated Press (AP) de sa vidéo en direct de la bande de Gaza.

AP a attribué la coupure à “une utilisation abusive par le gouvernement” de Benyamin Nétanyahou de la loi votée début avril qui permet d’interdire la diffusion en Israël de médias étrangers “portant atteinte à la sécurité” de l’État.

Hors de Gaza, l’armée israélienne a mené mardi une opération à Jénine, bastion de groupes armés palestiniens dans le nord de la Cisjordanie occupée, qui a fait huit morts selon l’Autorité palestinienne. (Radio Canada)

Article19.ma