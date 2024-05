Actualité – Nizar Baraka prend la parole au 10ème Forum Mondial de l’Eau à Bali, en Indonésie

Dans le cadre de la participation dynamique et active du Maroc au 10ème Forum Mondial de l’Eau, M. Nizar Baraka, Ministre de l’Equipement et de l’Eau, a pris part, au Panel de Haut Niveau « Climat-Eau-Energie -Alimentation-Ecologie, un système de systèmes ».

Cet événement de haut niveau était consacré à l’un des thèmes les plus cruciaux d’aujourd’hui, à savoir l’approche systémique de la gestion de l’eau qui exploite les synergies entre l’eau et les politiques associées, en tenant compte du contexte climatique actuel. En fait, l’eau, l’énergie et la sécurité alimentaire, soutenues par des écosystèmes sains, sont devenues plus essentielles que jamais pour parvenir à une croissance économique durable et au bien-être humain à long terme.

S’exprimant lors de ce panel de haut niveau, M. Nizar Baraka a souligné que la gestion efficace de l’eau, en tant que ressource vitale, est essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD). Cependant, le manque de cohérence politique entre les secteurs de l’eau, de l’alimentation, de l’énergie et de l’environnement, en particulier dans le contexte climatique actuel, crée des obstacles importants à la réalisation de ces ODD. Les conséquences de cette incohérence peuvent conduire à :

– Discordance dans les programmes et projets de développement des ressources en eau due à la non prise en compte des paramètres climatiques en constante évolution, provoquant des phénomènes extrêmes d’inondations et de sécheresses.

– Impacts sur la gestion de l’eau se manifestant par le gaspillage des ressources en eau, la surexploitation des eaux souterraines et la pollution des sources d’eau.

– Impacts sur la sécurité alimentaire. L’agriculture et l’eau sont étroitement liées. Cependant, lorsque les politiques relatives à l’eau et à l’agriculture irriguée ne sont pas synchronisées, une utilisation inefficace de l’eau et une dégradation des terres se produisent, ce qui peut aggraver l’insécurité alimentaire, en particulier dans les régions vulnérables.

– Défis énergétiques : Les politiques de développement des ressources en eau, de l’irrigation et de l’énergie, notamment renouvelables, doivent être synchronisées, en tenant compte de leurs programmes et projets à court, moyen et long termes.

– Impacts environnementaux. Lorsque les politiques de l’eau, de l’alimentation et de l’énergie ne vont pas de pair, les effets et les impacts de leurs projets peuvent parfois être irréversibles, entraînant une perturbation environnementale.

Le Ministre de l’Equipement et de l’Eau a souligné qu’il est impératif de prendre collectivement conscience de l’importance cruciale de l’eau dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), et de promouvoir la durabilité à travers le Nexus Climat – Eau – Énergie – Alimentation – Ecologie. Il a ajouté : « Compte tenu des défis imposés par l’aggravation du changement climatique, il est important d’assurer une synergie dans le développement des politiques des différentes composantes de ce Nexus ».

M. Nizar Baraka a également souligné que dans les pays confrontés à d’importants défis en matière d’eau comme le Maroc, cette approche devient d’autant plus essentielle. Il a ainsi appelé à mutualiser les efforts pour coordonner les actions entre les différents secteurs et mettre en œuvre des politiques intégrées favorisant une gestion durable de l’eau, une agriculture résiliente face au changement climatique, une production d’énergie de plus en plus propre et un accès équitable à l’eau potable pour tous les citoyens pour assurer un développement durable. des populations.

Article19.ma