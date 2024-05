Partenariat – Washington et Rabat célèbrent 20 ans de coopération militaire, lors de la cérémonie d’ouverture de « African Lion 2024 »

Événement. Les forces armées royales (FAR) et les forces armées américaines ont tenu la cérémonie d’ouverture du Lion africain 2024 (AL24) au quartier général de la zone sud, à Agadir en début de semaine.

L’événement a marqué le début du 20e anniversaire d’African Lion, le plus grand exercice militaire multinational annuel en Afrique organisé par les forces armées royales marocaines, et célèbre deux décennies de partenariats stratégiques et de coopération en matière de sécurité entre les pays participants, selon le site américain spécialisé dvidshub.net.

« Je tiens à remercier les forces armées royales marocaines pour leur engagement durable dans cet exercice. Pour 20 ans de partenariat, pour l’hospitalité, l’amitié et l’esprit de collaboration que vous prolongez toujours lorsque nous nous réunissons pour cet événement », a déclaré Major-général de l’armée Todd R. Wasmund, commandant du général SETAF-AF.

+ « Le Maroc est un partenaire stratégique essentiel pour l’armée américaine » +

Convergeant au Maroc, AL24 implique du personnel militaire de plus de 27 pays et des éléments de l’OTAN, soulignant le rôle de l’exercice dans l’amélioration de l’interopérabilité et le renforcement des alliances.

« Le Maroc est un partenaire stratégique essentiel pour l’armée américaine. Notre partenariat rete à la fondation de l’Amérique. Chaque année, nous nous réunissons pour le Lion africain, nous renforçons ces liens historiques », a ajouté Wasmund.

La cérémonie d’ouverture a comporté une répétition des activités d’exercices prévues, ainsi que des discours de hauts responsables militaires marocains et américains soulignant l’importance de l’exercice pour favoriser la collaboration et la préparation internationales.

« Cette version de l’exercice du Lion africain revêt une grande importance car elle documente 20 ans de coopération distinguée, de partenariat et d’engagement durable pour parvenir à la sécurité et à la paix », a déclaré le major-général marocain Mohammed Benlouali, chef de cabinet de la zone sud du Maroc.

Ajoutant que : « Nous sommes fiers des caractéristiques uniques des différents cycles de cette alliance forte qui représentent vraiment un engagement commun à atteindre les objectifs fixés, à relever les défis et à s’attaquer à divers problèmes. »

+ Amélioration de la compétence tactique et des alliances stratégiques +

AL24 comprend une formation conjointe sur les opérations des postes de commandement, les opérations aéroportées, la sécurité maritime et les programmes d’aide civique humanitaire. Chaque activité démontre une approche globale des défis militaires modernes.

« Le début de African Lion 2024 au Maroc marque un pas en avant important dans notre engagement en faveur de la stabilité régionale et de la coopération internationale », a déclaré le colonel John Wiebeld, planificateur d’exercices. « Cet exercice rassemble diverses forces pour améliorer notre préparation collective et renforcer nos partenariats à travers l’Afrique. Nous sommes fiers du dévouement et du professionnalisme dont ont fait preuve tous les participants, alors que nous travaillons ensemble pour assurer un avenir plus sûr et plus sûr pour tous. »

Alors que l’AL24 débute, l’accent reste mis sur l’amélioration de la compétence tactique et des alliances stratégiques, en veillant à ce que les leçons apprises et les relations établies contribuent à la stabilité et à la sécurité régionales à long terme.

Article19.ma