Énergie – Chariot compter « débloquer » des ressources gazières potentielles à terre au Maroc

La société d’énergie Chariot Limited a commencé ses opérations de forage à son puits OBA-1 sur la perspective de Dartois, dans la licence Loukos à terre au Maroc, a annoncé cette semaine le site worldoil.com.

La cible de Dartois a la meilleure estimation de ressources prospectives récupérables de 12 Bcf. Chariot teste également un prospect indépendant ciblant un style de piégeage différent de celui du prospect Gaufrette foré par le puits RZK-1.

+ « Les résultats du puits seront annoncés après l’achèvement des opérations de forage +

Selon l’entreprise, le succès pourrait potentiellement débloquer une tendance de perspectives, avec des ressources prospectives récupérables de la meilleure estimation combinée de 20 Bcf. Chariot a déclaré qu’il annoncerait les résultats du puits après l’achèvement des opérations de forage.

Duncan Wallace, directeur technique de Chariot, a déclaré : « Nous sommes heureux d’être en route avec notre deuxième puits dans cette campagne de forage, ayant pulvérisé le puits OBA-1 dans un court délai d’achèvement des opérations à Gaufrette ».

Et d’ajouter: « Nous testons maintenant un prospect indépendant à Dartois, qui se trouve dans un fairway de réservoir différent et le long d’une tendance d’une découverte de gaz existante, et nous sommes impatients de fournir une mise à jour sur les résultats en temps voulu ».

