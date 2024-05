Kiosk – « Les ratés » de la tournée américaine de Mohcine Jazouli, selon Africa Intelligence

Point de vue. Venues promouvoir les investissements au Maroc auprès des grands opérateurs économiques américains, les équipes du ministre délégué à l’investissement s’étaient donné des objectifs ambitieux. Elles ont obtenu un résultat mitigé, estime la newsletter Africa Intelligence.

L’ambassade du Maroc à Washington n’a pas été consultée pour l’organisation de la tournée américaine du ministre délégué à l’investissement, Mohcine Jazouli.

Le roadshow, du 6 au 16 mai, n’a pas pu bénéficier de l’expertise des conseillers économiques et politiques généralement détachés par l’ambassadeur marocain à Washington, Youssef Amrani, auprès des personnalités politiques marocaines de passage dans le pays de l’oncle Sam.

L’équipe du ministre délégué a préféré jouer la carte de l’auto-organisation. Visant principalement à promouvoir la marque Morocco Now, portée par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (Amdie), dirigée par Ali Seddiki, et dont l’objectif est d’attirer les investissements dans le royaume, le roadshow n’est pas parvenu à mobiliser la communauté marocaine ni les entrepreneurs escomptés.

+ Le savoir-faire de l’ambassade du Maroc à Washington « ignoré » ? +

En cause, un manque de communication auprès de la diaspora marocaine, en particulier à Dallas et à Seattle, en amont des passages du ministre. Mystérieuse start-up Discutée, la rencontre entre Mohcine Jazouli et le patron de Tesla, Elon Musk, n’a finalement pas eu lieu. Malgré leur passage dans les bureaux de Microsoft et Boeing, situés à Seattle, les équipes du ministre délégué n’ont pas non plus pu rencontrer les cadres dirigeants de ces entreprises.

Le président de Microsoft, Brad Smith, assistait alors au sommet Choose France à Versailles. Cette mini-tournée outre-Atlantique devait aussi permettre la signature de deux mémorandums d’entente avec des entreprises de la high-tech américaine.

Le premier, avec Oracle, a bien été acté, le 9 mai, dans les bureaux du géant de la gestion des bases de données, à Austin. Mohcine Jazouli entretient des relations suivies avec sa patronne, Safra Catz, qu’il avait introduite auprès du chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, lors de sa venue au royaume, en 2022. Le deuxième accord devait être conclu avec une mystérieuse start-up lancée en décembre 2023, Iozera.

+ Le déplacement à New York a été improvisé en dernière minute +

Selon l’accord prévu, la petite société spécialisée en gestion et stockage de données en intelligence artificielle devait s’installer à Tétouan, dans le nord du royaume. Mais, comme l’indique le média marocain Le Desk, les tests de faisabilité n’ont pas été finalisés et l’accord a par conséquent été annulé.

Nouveau conseil d’affaires Pour le sommet économique États-Unis-Afrique, organisé à Dallas du 6 au 9 mai, le ministre délégué était accompagné de la directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra, une familière de la ville, qui abrite les sièges de plusieurs compagnies pétrolières. Le directeur de la place financière Casablanca Finance City (CFC), Saïd Ibrahimi, était également de la tournée.

Quant au déplacement à New York, étape surprise du parcours, il a été improvisé en dernière minute par l’équipe de Mohcine Jazouli, et n’a pas donné lieu à d’importantes annonces.

L’absence d’un conseil d’affaires maroco-américain actif a également pesé sur la pleine réussite de la tournée. Les équipes de Youssef Amrani planchent depuis plusieurs mois sur la création d’un nouveau conseil pour remplacer un American Moroccan Business Council en dormance.

Source: Africa Intelligence)

Article19.ma