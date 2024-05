Actualité – Le Maroc présent à la 13ème édition de l’Annuel Investment Meeting (AIM) à Abu Dhabi

Abu Dhabi, Émirats arabes-unis, 7 mai 2024 – Le Maroc a pris part à la 13ème édition de l’Annual Investment Meeting (AIM), un événement majeur consacré à l’investissement, qui s’est déroulé du 7 au 9 mai 2024 à Abu Dhabi, selon un communiqué.

Placé sous le Haut Patronage de Son Altesse Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d’Abu Dhabi et Président du Conseil Exécutif d’Abu Dhabi, l’événement s’est déroulé autour du thème : « Adapting to a Shifting Investment Landscape : Harnessing New Potential for Global EconomicDevelopment ».

+ Pavillon « Morocco Now » +

La participation marocaine à cet événement a été menée par une délégation de haut niveau composée de 16 décideurs des secteurs public et privé. Parmi eux, l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE)a été présente en tant que « sponsor d’or » avec son pavillon « Morocco Now ».

Dans le cadre de cet évènement, l’AMDIE s’est vue décerner le premier prix de l’investissement pour la région MENA et le prix du partenaire Gold, soulignant ainsi son rôle clé dans le développement économique du Maroc. Plusieurs institutions marocaines majeures ont participé à cette édition pour présenter ce que le Maroc a mis en place sous la direction éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, parmi lesquelles le Centre Régional d’Investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le Centre Régional d’Investissement de Drâa-Tafilalet, et d’autres agences publiques comme l’Agence Marocaine pour l’Énergie Durable (MASEN), l’Agence Marocaine pour le Développement Agricole (ADA) et l’Agence Marocaine pour le Développement du Tourisme (SMIT).

L’Annual Investment Meeting 2024 a proposé un programme riche et varié comprenant une conférence de trois jours, une réunion tripartite de haut niveau, des présentations pays, des expositions, des rencontres entre gouvernements, des remises de prix, des ateliers de renforcement des capacités et des visites de sites. Cet événement a permis d’aborder les défis actuels en matière d’investissement et de discuter des stratégies qui favorisent la croissance économique.

L’AMDIE, représentée par Mme Assia Ben Saad, Directrice Coopération et Partenariats, a pris la parole lors d’un panel intitulé « Unlocking possibilities in supply chains disruptions ».

Cette initiative a été également l’occasion pour la délégation marocaine de présenter les potentialités du Royaume en matière d’investissement, de promouvoir son émergence économique et de mettre en valeur le rôle de Hub régional que le Royaume peut jouer dans l’attraction des investissements directs étrangers (IDE).

