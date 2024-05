Droits de l’homme – Mme Bouayach reçoit le Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe à Lisbonne

La présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, a reçu le Prix Nord-Sud, décerné par le Centre Nord-Sud relevant du Conseil de l’Europe, « en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la défense et la promotion des droits de l’Homme ».

Le prix a été remis à Mme Bouayach, mardi au Parlement portugais, par le Président de la République du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, et le Président de l’Assemblée de la République portugaise, José Pedro Aguiar-Branco, en présence d’éminentes personnalités du monde de la politique, des affaires, des arts et des médias.

Ce prix prestigieux est attribué tous les ans depuis 1995 à deux candidats (personnalités, militants ou organisations) s’étant distingués par leur engagement exceptionnel pour promouvoir la solidarité entre le Nord et le Sud.

I extend my heartfelt gratitude to everyone present for allowing me the honor of sharing insights from my journey as a Moroccan human rights defender and advocate@AminaBouayach#NorthSouthPrize@NSCentre@COE pic.twitter.com/ay9tI6vPvW — Human Rights Morocco (@CNDHMaroc) May 21, 2024

+ 20ème anniversaire de la création de l’Instance Équité et Réconciliation +

Dans un discours à cette occasion, Mme Amina Bouayach a affirmé : « Cet honneur revêt pour moi, une signification toute particulière, puisqu’il coïncide avec le 20ème anniversaire de la création de l’Instance Équité et Réconciliation. Comme vous le savez, cette instance représente un exemple pionnier de justice transitionnelle dans le monde arabe et musulman, et, par son focus sur la réparation communautaire, son adoption de l’approche genre, et l’indemnisation effective des victimes du passé des violations graves des droits de l’Homme, constitue une expérience unique dans le monde ».

Ajoutant que : « Cette étape fondamentale dans la construction de l’état de Droit au Maroc, a aussi été fondatrice d’une approche marocaine des droits de l’Homme,basée sur une interaction constante entre société civile et l’Etat, et caractérisée par trois éléments clés: (i) le consensus entre toutes les parties prenantes,plutôt que le compromis, (ii) l’innovation à même d’élaborer les réponses idoines les mieux adaptées au contexte national, et (iii) l’inclusivité de tous les acteurs, dans une approche participative incluant les 12 régions du Royaume ».

La présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a enfin souligné que : « La réforme du code de la famille n’aurait pu se faire sans la vision fédératrice de Sa Majesté, qui a su transformer l’hésitation de la société, en l’an 2000, sur la question des droits de la femme et l’égalité des genres, en un succès décisif et rare dans la région ».

Article19.ma