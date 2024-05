Tourisme – L’ONMT signe un partenariat de 5 ans avec le géant TripAdvisor

L’Office National Marocain Du Tourisme (ONMT) vient de signer avec le géant mondial Tripadvisor un partenariat sur 5 ans en vue d’augmenter de manière significative les nuitées au Maroc, selon un communiqué officiel, rendu public en ce début de semaine.

C’est un contrat inédit sur 5 ans avec des échéances annuelles chiffrées que l’ONMT vient de signer avec le géant mondial Tripadvisor. Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT, et Matt Goldberg, CEO de TripAdvisor, Inc., viennent en effet, de sceller, à Needham Massachusetts, au siège de Tripadvisor, un partenariat inédit couvrant dix saisons touristiques, de l’été 2024 à l’hiver 2029.

+ Passer des 2,6 millions de nuitées actuels à 5, 3 millions en 2029 +

L’objectif à terme étant de doubler les nuitées depuis la plateforme de TripAdvisor vers le Maroc au terme de la 5ème année, avec une croissance annuellement constante de 15%. En chiffres, ce partenariat permettra de passer des 2,6 millions de nuitées actuels à 5, 3 millions en 2029.

Les marchés émetteurs restent la France, le Royaume-Uni, le marché Ibérique, l’Amérique du Nord, les pays Nordiques, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Irlande, les pays du Golf… avec, en plus, l’introduction de nouveaux bassins émetteurs au fil des saisons.

+ « Light In Action » +

Jusqu’ici l’ONMT n’effectuait que des contrats annuels ou saisonnier avec le géant Tripadvisor. C’est la première fois que l’Office entame une collaboration sur 5 ans avec un échéancier graduel.

A noter qu’avec plus de 436 millions de visiteurs uniques chaque mois, 20 millions de membres enregistrés et plus de 859 millions d’avis et d’opinions, le poids de Tripadvisor sur le marché des sites communautaires de voyages, d’avis et de notation est indéniable. En 24 ans d’existence, le plus grand site d’avis de voyages, a acquis une position quasi hégémonique dans le paysage mondial.

L’ONMT, dans sa stratégie «Light In Action» , s’allie aux géants mondiaux du Tourisme pour maximiser la visibilité et l’image du marque du Maroc dans le monde entier.

Article19.ma