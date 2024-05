Droits humains – Mme Amina Bouayach, présidente du CNDH reçoit à Lisbonne le prestigieux ‘Prix Nord-Sud’ du Conseil de l’Europe

Méritocratie. La présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), Amina Bouayach, sera honorée lors de la célébration de la 29ème cérémonie de remise du Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe, ce mardi 21 mai à midi à Lisbonne, au Portugal.

Mme Bouayach recevra le prestigieux Prix Nord-Sud 2023 et prononcera un discours lors de la cérémonie au Parlement portugais. Le Prix sera remis par le président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, et le président de l’Assemblée portugaise de la République, José Pedro Aguiar-Branco.

+ Engagement pour la promotion des droits humains…et pour l’abolition de la peine capitale +

Première femme marocaine et troisième personnalité marocaine à remporter le Prix Nord Sud (après le conseiller de Sa Majesté, André Azoulay, et feu l’ancien Premier ministre, Abderrahmane Youssoufi), Mme Bouayach reçoit ce prix en « reconnaissance de son engagement pour la promotion des droits humains, de l’égalité des sexes et de la prévention de la torture aux niveaux régional et continental ».

Le Prix, comme annoncé en janvier 2024, visait également à « reconnaître l’engagement de Mme Bouayach dans le plaidoyer politique en faveur de l’abolition de la peine de mort, ainsi que son travail visant à renforcer à la fois les structures de la société civile dans la région méditerranéenne et Nord-Sud coopération fondée sur des valeurs démocratiques communes.

Le Secrétaire Général adjoint du Conseil de l’Europe, Bjørn Berge, ainsi que la Présidente du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, l’Ambassadrice Francesca Camilleri Vettiger, participeront également à la cérémonie de remise des prix. Le Prix Nord-Sud est décerné chaque année depuis 1995 à deux candidats (militants, personnalités ou organisations) se distinguant par leur engagement exceptionnel en faveur de la solidarité Nord-Sud.

Article19.ma