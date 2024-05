Flash – Le président iranien Ebrahim Raïssi est décédé dans un “crash” d’hélicoptère

C’est officiel. Les autorités iraniennes ont annoncé ce lundi 20 mai la mort du président Ebrahim Raïssi et du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian dans un accident d’hélicoptère survenu dimanche.

L’hélicoptère transportant le président iranien et d’autres officiels du régime a été victime d’un « accident » ce dimanche 19 mai. L’appareil a été « localisé » et semble complètement brûlé et détruit sur les premières images diffusées ce lundi matin. Le gouvernement a confirmé décès du président Ebrahim Raïssi et assure qu’il ne va entraîné « aucune perturbation dans l’administration », a rapporté la BBC.

Ebrahim Raïssi et son ministre des Affaires étrangères sont morts. Le président iranien n’a pas survécu à un accident d’hélicoptère dans le nord-ouest du pays ce dimanche 19 mai. Plus de douze heures après le début des recherches, l’annonce de sa mort a été faite tôt ce lundi 20 mai par un représentant iranien à l’agence de presse Reuters et plusieurs médias d’État iraniens.

L’appareil faisait partie d’un convoi de trois hélicoptères transportant la délégation présidentielle. Deux d’entre eux ont atterri sans encombre à Tabriz, la grande ville du nord-ouest, mais pas celui dans lequel se trouvait Ebrahim Raïssi, 63 ans.

Le lieu de l’accident serait situé dans la forêt de Dizmar, près de la ville de Varzaghan. Peu avant, le président iranien avait inauguré dans la province de l’Azerbaïdjan oriental un barrage, en compagnie de son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliev, à la frontière entre les deux pays.

Article19.ma