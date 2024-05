Vidéo – Le CNDH a clôturé ses activités au stand du SIEL ce dimanche par une rencontre littéraire

Le Conseil National des droits de l’homme (CNDH) présent à la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) a clôturé l’ensemble des activités avec la commémoration du 20ème anniversaire de la création de l’Instance Équité et Réconciliation.

La dernière activité du Conseil au Salon a été une rencontre littéraire et la présentation du livre de l’auteur Othman Siloum, « غصة في حلقوم معزة » « Boule dans la gorge d’une chèvre ».

L’auteur a déclaré au micro d’Article19.ma à cette occasion que : « C’est un roman qui tente de rassembler un ensemble de sujets vécus par un marocain Sahraoui, en particulier la transition de la campagne à la ville ».

+ L’expérience marocaine distinguée en matière de justice transitionnelle +

Le conseil a présenté cette année au public l’expérience marocaine distinguée en matière de justice transitionnelle, dont les plus importants réformes législatives et constitutionnelles ayant conduit à plusieurs acquis.

Le stand du CNDH tout au long des dix jour d’activités au Salon du Luvre a proposé une panoplie d’ouvrages sur les droits humains, des interactions avec des experts nationaux et étrangers autour de thématiques s’inspirant de la mémoire, de l’histoire et des écrits de femmes sur les réparations des préjudices.

Les rencontres ont également porté sur la constitutionnalisation des recommandations de l’Instance Équité et Réconciliation, la dimension internationale de la justice transitionnelle et la prévention contre la torture et la recherche scientifique, outre des témoignages et des œuvres littéraires sur le processus de la justice transitionnelle.

Article19.ma