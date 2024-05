Médiation – Six Marocains condamnés à mort en Somalie seront bientôt « expulsés » vers le Maroc

In fine, les autorités somaliennes ont accepté l’idée d’expulser vers le Maroc, six ressortissants marocains qui avaient été condamnés à mort en février dernier par un tribunal militaire, pour leurs liens présumés avec Daech.

Citant Amina Bouayach, présidente du Conseil national des droits de l’homme, Le site semi-officiel Le360.ma, affirme que grâce à « la contribution du CNDH et d’autres partenaires nationaux et internationaux » que la Somalie aurait accepté la déportation de ces six citoyens marocains.

Et d’ajouter que les six prisonniers vont « purger leur peine au Maroc ».

Article19.ma