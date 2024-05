Focus / Tourisme – 8 raisons pour lesquelles Septembre est le meilleur moment pour visiter le Maroc

Le Maroc est un joyau passionnant et emblématique du nord-ouest de l’Afrique, le pays possède d’importantes attractions historiques et culturelles et de nombreuses activités pour les voyageurs en visite.

Cependant, le pays peut parfois être écrasant, de sorte que les voyageurs devraient visiter les périodes les plus agréables de l’année. Déserts, marchés, plages et cuisines – pour profiter pleinement du Maroc, septembre est le meilleur moment pour visiter, selon le site spécialisé travelnoire.com.

Voici pourquoi c’est le meilleur moment pour visiter le Maroc et ce qui peut enthousiasmer les voyageurs pour leur voyage.

+ La météo au beau fixe +

Le temps au Maroc est généralement chaud, mais varie selon la région. Les zones côtières ont tendance à être plus fraîches, mais dans l’ensemble, septembre est le meilleur moment pour visiter le Maroc. La chaleur n’étouffe pas dans les régions autres que le désert, de sorte que les voyageurs connaîtront des températures chaudes mais agréables au cours du mois.

D’autres événements culturels en plein air ont lieu à partir de septembre puisque les températures d’automne plus fraîches commencent à se calmer. Les activités comme la natation, l’exploration de sites historiques et la randonnée sont beaucoup plus confortables à cette période de l’année.

+ Profiter d’un Hammam +

Un hammam est un bain traditionnel – ou un spa marocain. De nombreux hammams ont plusieurs chambres avec des piscines de différentes températures et un hammam chaud. Il y a des hammams publics et privés parmi lesquels les voyageurs peuvent choisir. Un voyage dans le hammam peut être un moment luxueux, avec une expérience de bain, de gommage et de massage. Les visiteurs quittent souvent les hammams en se sentant propres, exfoliés et détendus.

Un hammam traditionnel est une excellente occasion de rajeunir et convient à ceux qui ne se soucient pas des différences culturelles possibles concernant la nudité (du moins, dans le hammam).

Les températures extérieures plus fraîches signifient que les voyageurs se sentiront moins transpirants et submergés par la chaleur lorsqu’ils visiteront un hammam. Cela en fait le meilleur moment pour visiter le Maroc afin que les voyageurs puissent se détendre complètement et ne pas se sentir collants immédiatement après leur expérience.

+ Visiter le Palais Bahia +

Le palais de Bahia est un monument du XIXe siècle qui représente l’élite du Maroc. Il est situé dans la partie sud de la médina de Marrakech. Construit en 1867, le palais comprend 160 chambres, des espaces de réception et des cours. Les carreaux vibrants, l’architecture complexe et l’extravagance du palais de la Bahia en font une destination touristique très populaire.

Ce monument historique est orné de beaux jardins et de fontaines, et de nombreux touristes prennent simplement des photos du palais. Visiter le palais de Bahia est beaucoup plus agréable à l’automne car les températures sont plus fraîches, ce qui entraîne moins d’éblouissement du soleil, ce qui ruine les photos.

+ Visite des sables du Sahara +

Une aventure passionnante pour les voyageurs consiste à faire une visite du désert du Sahara afin qu’ils puissent monter à dos de chameau. Bien sûr, le désert est assez chaud. Mais il y a un peu de soulagement de la chaleur oppressive de septembre. Ainsi, le début de l’automne est le meilleur moment pour visiter le Maroc et participer à une visite du désert.

Pendant qu’il fait encore chaud, les voyageurs peuvent au moins camper et profiter des étoiles ou manger à l’extérieur. Techniquement parlant, septembre est le mois le plus humide du Sahara marocain, de sorte que les voyageurs sont susceptibles d’avoir un certain soulagement de la chaleur s’ils n’y sont pas habitués.

+ Magasiner dans les Souks de Marrakesh +

Un souk est un quartier traditionnel rempli de stands offrant des marchandises. Les souks de Marrakech peuvent être un peu chaotiques. Mais ces marchés dynamiques et animés peuvent offrir aux voyageurs des opportunités de shopping passionnantes et offrir un meilleur aperçu de la culture locale.

Avec le grand nombre de personnes qui fréquentent généralement les souks de Marrakech, les voyageurs devraient apprécier le temps plus frais en septembre. Les voyageurs peuvent parcore les épices, les bijoux, la nourriture et les remèdes à base de plantes exposés dans un souk à Marrakech. Un souk est comme une aventure sensorielle animée pour que les visiteurs se perdent et s’y plongent vraiment.

+ Découverte de Casablanca +

Casablanca est une ville du Maroc qui a été immortalisée par le film hollywoodien Casablanca (où il a été tourné mais non filmé), donc beaucoup de voyageurs aiment visiter. C’est aussi un grand port, il a donc un bord moderne. Cette ville a également été rendue célèbre par ses superbes plages.

Le temps de septembre est idéal pour profiter de certaines des meilleures caractéristiques de Casablanca. Certains comprennent la dégustate de fruits de mer frais à l’extérieur, la détente sur les plages populaires et la visite de merveilles architecturales. Un site architectural important est la mosquée Hassan II, la plus grande mosquée du Maroc.

+ Activités de plein air en montgolfière +

Les voyageurs peuvent profiter de nombreuses activités de plein air pendant le mois de septembre, plus gérable (en ce qui concerne la météo). Les promenades en montgolfière sont un excellent choix pour les voyageurs. L’aventure fascinante de flotter au-dessus des montagnes de l’Atlas par une belle journée est une expérience inoubliable. C’est une activité touristique fortement recommandée qui prendra quelques heures de temps pour les voyageurs.

D’autres activités comprennent des excursions à cheval sur le chameau qui explorent les vallées de Marrakech et les excursions en bateau sur la cascade d’Ouzoud. Il y a aussi des visites à vélo dans le désert, des dîners dans le désert d’Agafay ou des excursions relaxantes à la piscine qui comprennent le déjeuner. Les voyageurs peuvent mieux profiter de toutes ces activités de plein air pendant le meilleur moment pour visiter le Maroc en raison de la météo.

+ Festival Tanjazz +

Le festival Tanjazz est présenté depuis 2000 et a lieu en septembre. C’est un festival international de jazz que les amateurs de musique apprécieront. Le festival se déroule à Tanger, une ville côtière. Il dure généralement trois jours et réunit de nouveaux musiciens et expérimentés pour profiter des styles musicaux divers mais cohérents du jazz.

Ce festival de musique populaire est garanti d’être un événement culturel passionnant pour les voyageurs et c’est l’une des raisons pour lesquelles septembre est le meilleur moment pour visiter le Maroc.

Le Maroc est un endroit intrigant à visiter. Cependant, le meilleur moment pour visiter le Maroc est pendant la saison d’automne, en particulier en septembre. Toutes ces raisons de visiter pendant le mois d’automne ne sont que le début de toute l’immersion amusante et culturelle dont les voyageurs peuvent profiter, ajoute Travel Noire.

Article19.ma