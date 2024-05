Polémique – Elon Musk s’élève contre le « télétravail » ou le boulot à domicile

Le milliardaire hi-tech, Elon Musk a critiqué ouvertement les employés de la Silicon Valley qui prônent la modalité du travail à distance, lors d’un entretien avec la chaîne américaine CNBC.

Durant la pandémie de COVID-19, des millions d’entreprises à travers le monde ont réussi à sauver leurs activités en appliquant des règles de télétravail. Cependant, au sein de la Silicon Valley, de nombreuses entreprises ont décidé de stopper le télétravail une fois le gros de la crise mondiale passé.

Même Mark Zuckerberg, le patron de Meta qui voulait « repousser les limites du télétravail » en 2022, a finalement revu sa copie et pousse désormais ses employés à revenir au bureau. D’autres entreprises comme Amazon ou Salesforce en font de même.

Chez Twitter, le télétravail était largement toléré jusqu’à l’arrivée d’Elon Musk au poste de PDG. L’homme d’affaires n’a jamais caché détester l’idée que des employés travaillent de chez eux : chez Tesla et SpaceX, cette pratique a toujours été fustigée, alors hors de question de la valider dans sa nouvelle entreprise.

"I'm a big believer that people are more productive when they're in person," Elon Musk said Tuesday on the work from home trend. "People should get off their goddamn moral high horse with their work-from-home b*******." https://t.co/W1BjwKobX8 pic.twitter.com/FWzVHtZFEH

— CNBC (@CNBC) May 16, 2023