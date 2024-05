Tourisme – Air Côte d’Ivoire lance deux vols hebdomadaires vers Casablanca

De nouveaux vols Accra-Casablanca d’Air Côte d’Ivoire ont commencé le 14 mai 2024 et seront opérés deux fois par semaine les mardis et vendredis via le hub de la compagnie aérienne à Abidjan, offrant ainsi plus d’options de vol aux passagers au depuis l’aéroport international de Kotoka d’Accra., selon thebftonline.com.

Casablanca, l’une des villes les plus connue du Maroc, offre un mélange de sites historiques, de culture dynamique et d’équipements modernes, parmi les principales offres touristiques de Casablanca figurent la mosquée Hassan II. Cette mosquée emblématique est l’une des plus grandes au monde et un incontournable pour son architecture magnifique et son emplacement en bord de mer.

L’ancienne Médina est également un endroit passionnant pour explorer le cœur historique de la ville, rempli de rues étroites, de boutiques traditionnelles et de cafés locaux où vous pourrez découvrir l’authentique style de vie marocain. Les visiteurs peuvent profiter d’une promenade tranquille le long de la Corniche, une promenade pittoresque au bord de l’eau bordée de cafés, de restaurants et de boutiques.

Rick’s Cafe, inspiré du film « Casablanca », ce restaurant et bar nostalgique offre un avant-goût du glamour hollywoodien classique dans un cadre marocain qui vaut la peine d’être visité.

+ Marrakech, un centre culturel avec une histoire riche +

En dehors de Casablanca, d’autres points chauds de touristes remarquables tels que Marrakech, connu pour ses souks dynamiques, ses palais historiques et sa place animée de Jemaa el-Fnaa, valent la peine d’être visités au Maroc. Marrakech est en effet un centre culturel avec une histoire riche.

D’autres expériences au Maroc comprennent l’expérience des paysages à couper le souffle du désert du Sahara à travers des randonnées à dos de chameau, le camping sous les étoiles et la visite de villages berbères traditionnels.

La pittoresque « ville bleue » de Chefchaouen est également célèbre pour ses bâtiments bleus, ses ruelles étroites et sa vue imprenable sur la montagne.

Les voyageurs ghanéens peuvent réserver leurs billets en ligne avec Air Cote D’Ivoire ou contacter leur agent de voyage préféré pour obtenir des billets.

Avec un temps de correspondance de moins de deux heures à Abidjan, le nouveau service Casablanca d’Air Côte d’Ivoire a réduit le stress des voyages à travers l’Europe pour se rendre dans le pays d’Afrique du Nord.

Article19.ma