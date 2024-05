Cinéma – Tournage du film « Pulse’s Atomic » au Maroc pour Sky Studios

Événement. Le tournage du film « Pulse’s Atomic » du scénariste Gregory Burke, de Sky Studios et Pulse Films débutera ce mois-ci au Maroc, avec des acteurs de renom dont Alfie Allen, Shazad Latif et Samira Wiley.

Selon televisual.com, c’est une série en cinq parties qui est présentée comme « une aventure dynamique » et « divertissante » pleine d’action.

En fait, lorsque Max (Allen) et Mohammed (Latif), deux amis improbables – et encore moins des héros – se retrouvent entraînés dans un complot visant à transporter de l’uranium à travers l’Afrique du Nord, ils sont confrontés à une décision monumentale : se sauver ou tout risquer pour empêcher une catastrophe nucléaire. la bombe tombe entre de mauvaises mains.

Gregory Burke, scénariste et producteur exécutif a déclaré : « Je suis ravi de donner vie au monde d’Atomic avec le brillant réalisateur Shariff Korver et un casting aussi merveilleux. C’est l’histoire de la perspective terrifiante d’un monde où les armes nucléaires sont plus faciles à acquérir que jamais, et des possibilités infinies qui existent chez les meilleurs et les pires d’entre nous. »

+ Inspiré du livre non-fiction « Atomic Bazaar » +

Le film raconte l’histoire de Max, un trafiquant de drogue à l’esprit libre, parcourt le Moyen-Orient. Pendant ce temps, Mohammed, un homme hanté par son passé et fuyant ceux qui sont déterminés à le tuer, se cache dans les déserts d’Afrique du Nord, incapable de rentrer chez lui au Royaume-Uni. Désespérés de rédemption, leurs chemins convergent dans le désert libyen alors qu’ils sont entraînés dans le complot d’un infâme cartel vénézuélien visant à transporter de l’uranium capable d’alimenter une bombe nucléaire.

Avec le sort de l’humanité dans leur sac à dos, ils sont confrontés à un choix désespéré : se sauver ou sauver l’humanité ? Poursuivis par Cassie Elliott (Samira Wiley) – une agente hautement qualifiée de la CIA dont la mission à vie est d’empêcher les terroristes d’acquérir une bombe nucléaire – ainsi que par le MI6 et un réseau de trafiquants, Max et Mohammed se retrouvent dans la situation absurde de, pour une fois, il faut être les gentils.

Inspiré du livre non-fiction « Atomic Bazaar » du journaliste de Vanity Fair William Langewiesche, Atomic est produit par Pulse Films, une société du groupe VICE Studios, en association avec Sky Studios.

La série est écrite par Gregory Burke, Jiwon Lee, Clare McQuillan et Ishy Din font partie de l’équipe de rédaction, la série est réalisée par Shariff Korver et le producteur de la série est Peter McAleese, les producteurs exécutifs sont Jamie Hall et Judy Counihan pour Pulse Films, Thomas Benski, Gregory Burke, ainsi que Sam Hoyle et Megan Spanjian pour Sky Studios, ajoute la même source.

Article19.ma