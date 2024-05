Insolite – Un tribunal à Tétouan décide du divorce d’un hollandais de son épouse marocaine, en son absence et à son insu

Une histoire à dormir debout. Et pour cause, le tribunal de première instance de Tétouan a obligé un époux de nationalité hollandaise de « séparer » de sa femme « à son insu », et surtout sans qu’il soit informé légalement de la procédure de divorce déclenchée par son épouse marocaine.

Le site arabophone Akhbar Al Yaoum a rapporté, en début de semaine, les détails de cette affaire en soulignant qu’un « avocat a été désigné d’office pour défendre le plaignant, alors qu’il n’a même pas reçu le la convocation de la Cour de justice ».

Par ailleurs, « le tribunal de Tétouan a rendu son verdict relatif au divorce, alors que le plaignant se trouvait aux Pays-Bas et ne découvrit que tardivement les détails de la procédure de divorce », ajoute la même source.

Le citoyen néerlandais Chakir M. résidant à Amsterdam s’est avec Salima d’origine marocaine et naturalisée néerlandaise en 2013 au Maroc. L’acte de mariage a été conclu à Kénitra et la cérémonie de mariage a eu lieu à Nador, dans le Rif. Par la suite l’heureux couple est retourné vivre aux Pays-Bas, raconte la même source.

Après des années de mariage, sans la chance d’avoir d’enfant, des problèmes ont surgi au sein du couple et la femme commença à s’inquiéter, craignant ainsi que son mari ne l’abandonne, précise la même source.

+ Des biens immobiliers et entreprises en jeu +

Afin de dissiper ses craintes, le mari inscrivit un certain nombre de ses propriétés au nom de son épouse, selon une source proche de la victime, et les propriétés comprenaient des biens immobiliers et des entreprises, affirme-t-on.

Le mari pensait que c’était « une garantie et une assurance » de la préservation des relations familiales, et que même en cas de divorce, la loi néerlandaise prévoyait le partage des biens, affirme-t-on.

Mais les relations conjugales ont commencé à se détériorer, et le mari s’est adressé à la justice néerlandaise pour demander le divorce, le 3 février 2023, mais avant que la justice néerlandaise ne se prononce sur le dossier – – car le partage des biens est considéré comme l’une des procédures de divorce en vigueur aux Pays-Bas – -, une semaine plus tard , Salima a déclenché de son côté une procédure de divorce, mais dans la ville de Tétouan le 9 février 2023.

« Le procès de Tétouan n’était pas connu du mari, car il était enregistré contre lui sans indiquer son adresse complète au Maroc. Cependant, une adresse inexistante suffisait : « quartier Oulad Wajih, Kénitra », sans le nom de la rue no celui de l’appartement ou maison », note la même source.

Devant le tribunal néerlandais, l’épouse a agi rapidement pour gagner du temps en changeant d’avocat et en demandant de nouveaux délais. En fait, elle a pu retarder le dossier jusqu’à obtenir une décision de divorce de son mari du tribunal de Tétouan avant de le présenter devant le tribunal d’Amsterdam afin de faire valoir qu’il n’était pas compétent pour examiner l’affaire, n’étant donc pas soumise au partage des biens après le divorce, selon Akhbar Al Yaoum.

Et d’ajouter : « Ici, le mari a découvert ce qui se tramait contre lui, avant de décider de se rendre au Maroc pour déposer une plainte le 24 mai 2023 auprès du Parquet près la cour d’appel de Tétouan, pour faux et usage de faux ».

Une enquête a été ordonnée et le dossier a été transmis au juge d’instruction, qui a décidé de poursuivre tous les auteurs de « l’arnaque » y compris un jeune avocat et une homme d’affaire.

L’enquête a révélé que les deux personnes ne connaissaient pas le citoyen néerlandais et qu’il ne leur avait jamais rien attribué. Le juge a décidé de poursuivre en liberté le premier détenu et le deuxième, un avocat stagiaire, et de le soumettre à un contrôle judiciaire.

Quant à l’épouse du citoyen néerlandais, le juge d’instruction l’a entendue au sujet d’une autre plainte déposée contre elle par son mari, et une confrontation avec son mari devrait avoir lieu le 4 juin 2024.

Affaire à suivre…

Article19.ma