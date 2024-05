Vidéo / SIEL – L’oeuvre du poète palestinien Najwan Darwish « Tu n’es pas un poète à Grenade » à l’honneur au stand du CNDH

Le stand du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) à la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) a présenté mercredi le livre de poèmes « Tu n’es pas un poète à Grenade », de Najwan Darwish, traduit de l’arabe par Abdellatif Laâbi.

Najwan Darwish, né à Jérusalem représente l’un des visages phares de la poésie palestinienne contemporaine, où il déclare dans un témoignage poignant dans ses poèmes : « Je n’ai pas de pays pour pouvoir y retourner / Je n’ai pas de pays pour en être exilé / Je ne prétends pas avoir d’autres proches / que ceux que j’ai perdus dans les guerres ».

+ « Protection des droits humains dans le contexte du séisme du Haut-Atlas » +

Le Conseil a également tenu à organiser une conférence qui relève de l’actualité sous le thème « Protection des droits humains dans le contexte du séisme du Haut-Atlas », modéré par M. Mohamed Lamarti, président de la CRDH de l’Oriental, expert indépendant et membre du Comité DESC de l’ONU

Intervenant ainsi à ce débat, Mme Hajar Idrissi, coordinatrice des projets et chercheure à l’institut marocain d’analyses des politiques, enseignante à la Faculté des Sciences de l’Education à l’université Mohamed V-

Souissi, Rabat, M. Abdelhafid El Menaouar, journaliste, rédacteur en chef à 2M, enseignant de communication et d’information a lisic, et M. Hassan Rachik, anthropologue, enseignant à l’Université Hassan Il de Casablanca, enseignant affilié à l’Université Polytechnique Mohamed Vi, enseignant invité auprès des universités américaines, européennes et arabes.

Article19.ma