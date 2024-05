Tragédie – Des orques attaquent et coulent un voilier dans le détroit de Gibraltar

Incroyable mais vrai. Un voilier a coulé dans le détroit de Gibraltar après qu’un nombre inconnu d’orques se soient écrasés sur le navire avec deux personnes à bord et a causé une fuite d’eau.

Les deux membres d’équipage ont été secourus, dimanche dernier, par un pétrolier de passage, a déclaré le service de sauvetage maritime espagnol, marquant la dernière attaque d’épaulard sur un bateau dans ce qui est devenu un modèle ces dernières années, a rapporté le site américain cbsnews.com.

L’incident s’est produit vers 9 heures, dans le détroit étroit entre l’Espagne et le Maroc, qui est devenu un site notoire d’interactions humaines avec des groupes d’épaulards qui, pour des raisons encore pas entièrement comprises, s’enfoncent dans les bateaux et parfois même les enfoncent.

+ Évacuation de l’équipage +

Dans ce cas, les membres d’équipage à bord du yacht SV Alboran Cognac ont émis un appel d’urgence pour une évacuation après avoir rencontré des orques à environ plus de 20 km au large de la côte du cap Spartel.

Les membres de l’équipage ont signalé avoir ressenti des coups sur la coque du navire et le gouvernail, qui a été endommagé par les baleines, a déclaré le service de sauvetage. Le centre de coordination de l’agence à Tarifa, du côté espagnol du détroit de Gibraltar, a aidé à organiser leur évacuation via le pétrolier MT Lascaux.

Le pétrolier a pu récupérer les membres d’équipage du yacht qui coule dans l’heure, et ils ont débarqué à Gibraltar avant 10 h 30. Ils ont abandonné le SV Alboran Cognac, qui a complètement disparu dans l’océan.

Toute personne naviguant dans les eaux du golfe de Cadix dans le sud de l’Espagne et du détroit de Gibraltar, que ce soit dans un navire motorisé plus grand ou un voilier personnel, il est conseillé d’éviter certaines zones que le service de sauvetage maritime marque comme des endroits potentiellement dangereux pour les interactions avec les orques.

Il est à noter que les plus grandes menaces existent entre mai et août, lorsque les responsables disent que les pousses d’épaulards sont le plus souvent observées dans ces parties de l’Atlantique. Mais les incidents précédemment enregistrés suggèrent que ces dangers peuvent être présents à tout moment.

+ Un comportement de confrontation +

En octobre dernier, une compagnie polonaise de navigation de plaisance a rapporté qu’un groupe d’orques avait réussi à couler l’un de ses yachts après avoir claqué à plusieurs reprises dans l’aileron de direction pendant 45 minutes, ce qui l’a fait fuir.

En juin dernier, deux équipes de voile participant à une course internationale à travers le monde ont signalé des scénarios effrayants dans lesquels plusieurs orques ont percuté ou poussé contre leurs bateaux ou alors qu’ils naviguaient à l’ouest de Gibraltar.

Personne à bord des navires n’a été blessé lors de ces rencontres, mais l’augmentation documentée du comportement de confrontation a conduit les chercheurs et les marins à essayer de déterminer pourquoi ces orques ont tenté de couler ou de chavirer tant de bateaux au large des côtes de l’Espagne et du Portugal. Certains marins ont même eu recours à la musique de thrash metal dans le but de dissuader les prédateurs du sommet.

Citant le groupe de recherche GTOA,

CBS révèle que le rapports d’orques interagissant avec les humains ont « plus que triplé au cours des deux dernières années environ ». En fait, le groupe a documenté « des centaines de ce genre d’incidents dans la région depuis 2020 ». Mais certaines des dernières données indiquent d’éventuels changements dans l’étiquette des orques, le groupe ne signalant que 26 interactions dans le détroit de Gibraltar et le golfe de Gascogne entre janvier et mai de cette année, précise la même source.

Ce nombre est inférieur de 65 % au nombre d’interactions enregistrées dans la région au cours des mêmes mois de l’année dernière, et inférieur de 40 % au nombre moyen d’interactions enregistrées au cours des mêmes mois entre 2021 et 2023, selon GTOA.

Article19.ma