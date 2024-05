Images – Lancement du Grand Prix de Photographie « Maroc, patrimoine vivant »

Lancement du Grand Prix de Photographie organisé sous le thème « Maroc, patrimoine vivant », ce concours est une invitation ouverte aux photographes, qu’ils soient amateurs ou professionnels, à explorer et célébrer la richesse du patrimoine marocain, selon un communiqué.

Le thème vise à mettre en lumière la manière dont le Maroc intègre son riche passé dans un présent dynamique, soulignant son rôle en tant que leader culturel en Afrique. Les participants au concours sont encouragés à soumettre leurs œuvres dans trois catégories : Vitalité, Trésors du Maroc et Faras.

Le principal objectif de ce concours est de valoriser la photographie en tant qu’art majeur, reconnaissant sa capacité unique à capturer l’essence du réel, à raconter des histoires et à illustrer des émotions profondes.

En promouvant la diversité et la créativité des œuvres soumises, ce concours aspire à élever la photographie au-delà d’un simple passe-temps ou d’une compétence technique, la positionnant comme une forme d’art à part entière qui mérite reconnaissance et appréciation.

+ 1190 participants de toutes les régions du Maroc +

Le concours s’engage à découvrir et à mettre en lumière les talents photographiques émergents du Maroc, fournissant une scène sur laquelle les photographes peuvent présenter leur travail. Le concours entend servir de tremplin pour les carrières, ouvrant des portes à des opportunités de publication, d’exposition, et de collaboration avec des marques et des institutions.

Le nombre d’inscrits à date s’élève à 1190 participants de toutes les régions du Maroc. L’inscription reste ouverte jusqu’au 31 juillet sur le site https://www.grandprixphoto.ma.

En préparation au concours, et grâce au soutien de la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra et de Rabat Animation, des formations gratuites en photographie sont proposées au grand public au sein du parc Hassan II à Rabat. Ces formations, également diffusées en direct sur les réseaux sociaux, ont touché près de 7000 participants à ce jour.

+ Un jury d’experts +

Le jury du « Grand Prix de Photographie » est constitué de personnalités éminentes, profondément ancrées dans l’univers de l’image et de la création visuelle, assurant une évaluation riche et nuancée des œuvres soumises:

Darem Bouchentouf – Président du jury, joue un rôle central dans l’orientation et la vision du concours. En tant que figure de proue de l’événement, son expertise et sa passion pour la photographie guident le processus d’évaluation, assurant que le concours reste fidèle à sa mission de célébrer la richesse et la diversité de la photographie au Maroc.

Meryem Zaimi – Membre distingué du jury, elle apporte une perspective artistique riche et variée au panel de sélection. En tant qu’actrice accomplie, sa sensibilité à l’expression émotionnelle et à la narration visuelle enrichit profondément le processus d’évaluation des œuvres soumises

Mohammed Achaour – Il apporte une perspective cinématographique unique et une profonde compréhension de la narration visuelle au processus de sélection. Réalisateur reconnu pour son œil artistique et sa capacité à capturer l’essence émotionnelle des sujets, sa présence enrichit considérablement le jury par une sensibilité particulière aux détails, à la composition et à l’impact visuel des œuvres soumises.

M’hamed Bhiri – Il enrichit le panel de juges avec son expertise approfondie et son œil critique acquis au fil de ses années en tant que journaliste. Sa connaissance du paysage médiatique et culturel marocain, combinée à une sensibilité particulière pour les histoires qui se cachent derrière les images, permet d’apporter une dimension supplémentaire à l’évaluation des œuvres.

Sana Smyej – Son arrivée au sein du jury enrichit considérablement l’équipe avec une expertise de pointe en relations presse et médias. Sa perspective permettra d’évaluer les photographies non seulement sur leur mérite artistique mais aussi sur leur potentiel de résonance auprès d’une audience plus large.

Jeune membre du jury- L’intégration d’un jeune membre au sein du jury du « Grand Prix de la Photographie » apporte une perspective fraîche et dynamique, essentielle pour saisir l’évolution des tendances et des sensibilités artistiques parmi les nouvelles générations.

+ Récompenses et prix +

Le « Grand Prix de Photographie » promet de mettre en avant les talents photographiques du Maroc en offrant des récompenses significatives et des opportunités d’exposition qui transcendent les frontières habituelles du monde de la photographie.

Le Grand Prix de la Photographie est conçu non seulement comme un concours, mais aussi comme une plateforme de reconnaissance et de célébration des talents photographiques au Maroc. Doté d’un prix global de 150 000 dirhams, ce prix vise à honorer et récompenser les œuvres exceptionnelles des photographes passionnés.

Le concours offre un grand prix total de 150,000 DH, réparti de la manière suivante:

Les trois premiers prix de chaque catégorie principale récompensent chacun des gagnants par 30,000 DH.

Trois primes d’encouragement spécial de 5,000 DH chacune, destinées à récompenser des œuvres remarquables par leur originalité et leur expression.

45 primes de déplacement d’une valeur de 1,000 DH chacune pour faciliter la participation des 45 finalistes au vernissage.

Répartition des Prix Principaux

Premiers Prix de Catégorie

Au cœur de notre système de récompense, trois premiers prix seront attribués, un pour chaque catégorie principale du concours : Vitalité, Trésors du Maroc, et Faras. Chaque gagnant de ces catégories se verra attribuer une somme de 30 000 dirhams.

Primes d’Encouragement Spécial

Reconnaissant que l’innovation et la créativité peuvent se manifester de multiples manières, le concours offre également trois primes d’encouragement spécial de 5 000 dirhams chacune. Ces primes sont destinées à récompenser des œuvres qui, n’ayant pas décroché la première place, se distinguent par leur originalité, leur technique ou leur impact émotionnel.

Primes de Déplacement

Pour faciliter la participation au vernissage et encourager l’engagement communautaire autour de l’événement, le concours offre également des primes de déplacement d’un montant de 1 000 dirhams à chacun des 45 finalistes. Ces primes ont pour but d’assister les finalistes venant de différentes régions du Maroc à assister à l’exposition finale où leurs œuvres seront présentées.

+ Les expositions +

Le Grand Prix de la Photographie culminera avec un vernissage exceptionnel et une exposition qui se tiendront à la Galerie de l’ancien palais de justice, un lieu emblématique au cœur de la capitale, Rabat. En partenariat avec «Rabat Région Patrimoine Historique», cet événement de lancement vise non seulement à présenter les œuvres des finalistes, mais aussi à célébrer la richesse de la culture marocaine à travers la photographie. «

Après le vernissage, l’exposition se poursuivra en plein air dans les allées verdoyantes du Parc Hassan II. En collaboration avec «Rabat Animation», cette extension de l’exposition vise à toucher un public plus large, renforçant l’interaction entre l’art, l’espace public et la communauté.

« Ce prix substantiel, associé à la dimension inclusive et sociale du projet, pose les jalons d’une célébration sans précédent du talent photographique national », a déclaré Darem Bouchentouf, initiateur du grand prix et président du jury. « Cela reflète notre profond engagement, et celui de nos partenaires, à reconnaître et à soutenir les photographes marocains, en leur offrant un soutien financier d’encouragement pour poursuivre leur passion ». (Communiqué)

Article19.ma