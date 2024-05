Vidéo / SIEL – Le stand du CNDH organise une conférence sous le thème « La présidence du Maroc au Conseil des droits de l’Homme »

Une conférence sous le thème « Présidence du Maroc au Conseil des droits de l’Homme : Interaction du Royaume du Maroc avec le système des Nations Unies », a été organisé par le stand du CNDH pendant sa cinquième journée d’activités au Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL).

« La présidence marocaine du CDH œuvre pour le renforcement des liens entre le Conseil et son écosystème onusien et international, ce qui se concrétise à la faveur des rencontres menées régulièrement avec les chefs des agences onusiennes spécialisées, les différentes organisations internationales et régionales, ainsi que les institutions financières internationales et la société civile », a souligné M. Omar Zniber, président du Conseil des droits de l’Homme aux Nations Unies dans une allocution vidéo.

Pour sa part, le président de l’Instance indépendante des droits de l’homme au Maroc, Moulay Lahcen Naji, a affirmé que :« L’élection du Maroc à la présidence du CDH pour 2024, n’est que la consécration du progrès des droits de l’Homme achevé au Royaume à travers plusieurs étapes, notamment la création de l’Instance équité et réconciliation (IER) et du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme, devenu le Conseil National des Droits de l’Homme, ainsi que l’interaction du Maroc avec les mécanismes internationaux des droits de l’Homme ».

+ « Belle Ma couronne » +

Le conseil a tenu à invité l’écrivaine originaire du Burundi Mme Concilie Bigiramana pour présenter son livre « Belle Ma couronne », qui s’inscrit dans la littérature à l’épreuve des grandes tragédies contemporaines.

L’ouvrage traite des questions fondamentales en rapport avec les femmes, les veuves, des filles mères, des orphelins, or les vulnérables. Cependant, ce livre insiste également sur la journée internationale de la femme veuve célébrée le 23 juin.

L’auteure de ce livre explique que : « Il s’agit d’une fiction à travers la quelle je présente un personnage principal qui est une fille qui a vu ses droits bafoués depuis son enfance jusqu’à son hospitalisation dans un hospital psychiatrique ».

