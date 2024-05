Culture – Le 12ème Festival national des Arts d’El Aïta Jabalia, du 23 au 25 mai à Taounate

La 12ème édition du Festival national des arts d’El Aïta Jabalia aura lieu du 23 au 25 mai courant à Taounate, à l’initiative du département de la Culture du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Cette manifestation artistique et culturelle, organisée en partenariat avec la province de Taounate, le Conseil régional de Fès-Meknès, les Conseils provincial et communal de Taounate, s’inscrit dans le cadre de la vision du ministère visant à préserver le patrimoine culturel immatériel et l’inscrire dans la continuité au profit des générations à venir en tant que l’une des composantes du patrimoine du Royaume et de son identité nationale.

+ Mettre en valeur la spécificité et la valeur historique de Taounate +

Initiée également en partenariat avec l’Agence de développement et de promotion des provinces et préfectures du nord, cette manifestation intervient en outre en application de la stratégie du ministère visant à mettre en valeur la diversité du patrimoine culturel et artistique marocain, à travers des mécanismes et des mesures, notamment les festivals, indique un communiqué des organisateurs.

Le festival a pour objectif de mettre en valeur la spécificité et la valeur historique, touristique et artistique de la ville de Taounate et de sa région.

La douzième édition de ce festival sera caractérisée par l’organisation de concerts artistiques donnés par des artistes et de groupes musicaux spécialisés dans les arts de d’El Aita Jabalia ainsi que d’autres figures de la scène artistique nationale.

Les organisateurs prévoient, de même, un hommage aux artistes Hassan Abbadi et Mohamed Dahmoun en signe de reconnaissance de leur louable contribution aux arts d’El Aïta Jabalia.

Article19.ma