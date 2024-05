Vidéo / SIEL – Les libertés publiques au centre du débat au stand du CNDH

Le stand du Conseil national des droits de l’homme (CNDH) a organisé, ce lundi 13 mai, un débat sous le thème « Libertés publiques : référentiel et effectivité », pendant sa quatrième journée d’activités au Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL) à Rabat.

Ce débat modéré par le journaliste Mehtat Rakkas, a invité Mohammed Sassi, Professeur de Sciences politiques et du droit constitutionnel, Ahmed Bouz, Professeur de Sciences politiques et du droit constitutionnel, et Mohamed El Habib Ben Cheikh, avocat, membre de l’ordre des avocats de Rabat.

M. Sassi, a déclaré au micro d’Article19.ma : « Les problèmes dont est confronté le référentiel ont été discutés, comment traiter la question de la vie privée, en particulier la vie privée religieuse, et il y a également eu une discussion sur l’effectivité, c’est-à-dire comment garantir que les lois soient appliquées dans le respect de leur sens et de leur esprit ».

Il a aussi évoqué lors de ce débat, la situation de la liberté d’expression et de presse au Maroc, sans oublier la problématique des associations et des lois qui les régissent. M. Sassi, comme les deux autres intervenants, a attiré l’attention de l’audience sur la nécessité de la réforme des textes qui sont parfois dépassés par l’évolution de la société, sans oublier les difficultés dans la mise en application sur le terrain.

+ « Carrefour des veuves » +

Le stand du CNDH a également invité la juriste et universitaire Mme Monique Ilboudo pour présenter son livre qui s’inscrit dans la littérature féminine et réparation « Carrefour des veuves ».

Cet ouvrage est un récit poignant et sans concession qui apparaît comme le triangle de la mort de la région du Sahel où s’entremêlent confusément les conflits communautaires, le fléau djihadiste et l’impuissance des dirigeants de la région et du monde.

L’originale du Burkina Fasso a déclaré que : « Ce qui m’a inspiré pour écrire ce livre c’est le courage des femmes, qui malgré toute cette violence, elles continuent de se battre et produire pour ce pays ».

