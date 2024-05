Événement – La Fondation Montresso à Marrakech présente les oeuvres de l’artiste Béchir Boussandel

La Salle des Casques de la Fondation Montresso à Marrakech, accueillera du 18 mai au 20 juillet les œuvres de l’artiste franco-tunisien Béchir Boussandel, un événement sous le thème « Earth’s Skin », selon un communiqué.

L’œuvre de Béchir Boussandel est tant spatiale que temporelle, de ses visions oniriques, rendues concrètes dans toute leur abstraction sur le support plat ou volumineux de son travail, la mobilité est engagée, le regardeur doit se déplacer pour en saisir l’essence.

Entre Tunis et Paris, Jardin Rouge accueille les résidences de l’artiste Béchir Boussandel, le Maroc résonnant avec ce patrimoine immatériel, eau et soleil, si vitaux à son processus créatif. L’instant vécu, et le lieu de cette action sont un dans la perception que Béchir Boussandel nous donne à voir.

Article19.ma