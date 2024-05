Agriculture – Développement au Maroc de génotypes résistent à la sécheresse et à la chaleur

Au cœur du Maroc ensoleillé, les scientifiques cultivent un avenir où les cultures résilientes défient une sécheresse implacable, qui en est maintenant à sa sixième année, selon le site yourweather.co.uk.

De belles épis de blé poussent près du désert, comme l’a montré Wuletaw Tadesse Degu, responsable de l’élevage du blé au Centre international de recherche agricole de la zone aride (Centre international de recherche agricole dans les zones sèches, ICARDA).

« La différence de qualité entre notre campagne et d’autres est frappante », a-t-il déclaré, pointant vers une étendue luxuriante à Marchouch, au sud de Rabat, qui contrastait fortement avec les terres arides ailleurs.

D’ici 2040, le Maroc sera confronté à un stress hydrique « extrêmement élevé », d’après une prédiction désastreuse du World Resources Institute, une organisation de recherche à but non lucratif.

+ Recherche de graines et de plantes résistantes à la chaleur et à de faibles précipitations +

Les zones cultivées à travers le royaume devraient se réduire à 2,5 millions d’hectares en 2024, contre 3,7 millions l’année dernière, les rendements céréaliers étant réduits de plus de moitié pour atteindre 2,5 millions de tonnes au cours de la même période.

« Il est devenu essentiel d’utiliser des graines résistantes et de les utiliser le plus rapidement possible », a déclaré Tadesse, dont le centre a récemment ouvert une banque de gènes végétaux.

La mission de Tadesse est de développer des génotypes qui non seulement résistent à la sécheresse et à la chaleur, mais produisent également en abondance.

L’année dernière, alors que la nation luttait, Marchouch a atteint un rendement de quatre tonnes par hectare avec seulement 200 millimètres de pluie. L’irrigation contrôlée et les techniques de plantation stratégique sont à l’origine de cette révolution agricole. Pour maximiser la production, les agriculteurs expérimentent les temps de plantation et l’irrigation judicieuse.

+ 30 « lignes d’élite » de céréales +

Même un peu de 10 millimètres d’eau, soigneusement appliqués, ont transformé les sols arides en champs florissants. L’orge a également connu une résurgence, avec des rendements qui sont passés de 1,5 à deux tonnes par hectare l’année dernière, grâce à des génotypes intelligents pour le climat, a déclaré Miguel Sánchez García, spécialiste de l’orge chez ICARDA.

Le centre, qui opère dans 17 pays d’Afrique et d’Asie, affirme avoir développé 30 « lignes d’élite » de céréales. La plupart d’entre eux sont produits au Maroc en élevant des génotypes de blé sauvage avec différents ancêtres, a déclaré Ahmed Amri, chercheur en génétique de l’ICARDA.

Les autorités agricoles marocaines ont approuvé six nouvelles variétés de blé et d’orge l’année dernière, mais des obstacles bureaucratiques se profilent.

« Contrairement à des pays comme l’Égypte ou l’Éthiopie, le Maroc a choisi de libéraliser son marché », déclare le chercheur Amri, ce qui signifie que les autorités n’ont aucun contrôle sur les variétés que les agriculteurs sélectionnent. Mais Amri reste convaincu que, avec le programme agricole national, l’adoption généralisée de variétés résistantes aidera à compenser les pertes croissantes.

