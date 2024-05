Vidéo / SIEL – Le stand du CNDH aborde la thématique des « droits humains à l’aube de la mémoire et de l’Histoire »

Le stand du Conseil National des Droits de l’homme (CNDH) a programmé pendant sa troisième journée d’activités au SIEL, une conférence sur le thème « les droits humains à l’aube de la mémoire et de l’Histoire ».

Cette conférence a été modéré par M. Tayeb Bayad, Professeur d’Histoire contemporaine à la Faculté des Lettres et des sciences humaines Aïn Chock à Casablanca, accompagné de M. M’barek Bouderka, ancien membre de l’Instance Equité et Réconciliation (IER), et M. Oussama Zekkari, Professeur universitaire, chercheur en Histoire contemporaine du Maroc.

Pour sa part M. M’barek Bouderka, a rappelé qu’aujourd’hui, « le Maroc récolte les fruits de ses actions en matière des droits de l’Homme », mettant ainsi l’accent sur les recommandations formulées par l’Instance équité et réconciliation (IER) visant essentiellement à consolider les principes de la démocratie au Maroc.

+ « Feuilles des carnets d’un militant des droits humains » +

Le Conseil a également invité M. Mohamed Seddiki, ancien bâtonnier et journaliste, pour présenter « أوراق من دفاتر حقوقي » « Feuilles des carnets d’un militant des droits humains ».

Le militant pour les droits humains et membre de l’UNFP, Mohamed Seddiki dévoile dans son témoignage ses contributions dans le domaine des droits de l’homme, du domaine politique et médiatique, ainsi que sa plaidoirie dans les grands procès politiques qu’a connu le Maroc dans les années 60, 70 et 80.

Ayant côtoyé les bâtisseurs du Maroc moderne, ce témoin privilégié dévoile dans son livre publié chez Maison d’édition du Maroc, les coulisses du combat entre la gauche marocaine et Hassan II.

