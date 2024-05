Libertés – Le YouTubeur marocain Ilyas El Malki se rend à la police de Casablanca

Le YouTubeur marocain Ilyas El Malki comparaîtra aujourd’hui dimanche devant le procureur général du roi près la cour d’appel d’El Jadida, a rapporté le site arabophone Hespress.

El Malki s’est livré lui-même aux services de sécurité vendredi, et ce après avoir fait l’objet d’un mandat à l’échelle nationale. Par la suite, il a été placé en garde à vue sur instruction du parquet compétent, ajoute la même source.

Il est à rappeler que le détenu a été suivi « sur la base d’une vidéo montrant des actes criminels de celui-ci dans une altercation avec le Youtubeur Simo Bourkadi », affirme la même source.

Le Youtubeur a été transféré, immédiatement après sa reddition, vers la ville d’El Jadida, où les services de sécurité ont ouvert un mandat de perquisition à son encontre.

+ L’affaire El Malki remonte à septembre 2023 +

Les détails de l’incident remontent à septembre 2023, lorsqu’Ilyas El Maliki et deux autres personnes avaient agressé le YouTuber Mohammed Ettawil, plus connu sous le nom d’Al « Bourkadi », sur la corniche de la plage d’El Jadida, tandis qu’une quatrième personne filmait la vidéo qui a ensuite enflammée les réseaux sociaux.

Après qu’Al Bourkadi ait déposé une plainte auprès des autorités sécuritaires, le vidéaste et deux autres personnes impliquées ont été arrêtés tandis que le principal accusé, El Maliki a pris la poudre d’escampette pendant 7 mois avant de se rendre à l’évidence et se rendre aux autorités concernées, souligne la même source.

Après quatre audiences, la chambre criminelle de première instance d’El Jadida a condamné les trois accusés à trois ans chacun, après que le tribunal ait été convaincu de leur culpabilité pour « vol qualifié commis la nuit, complicité et utilisation d’un véhicule motorisé, ainsi que la diffusion non consentie d’une composition de paroles et d’une image d’une personne, portant ainsi atteinte à la vie privée et diffamant la victime », affirme-t-on.