Vidéo – Les aurores boréales surprennent le Royaume-Uni avec un spectacle inédit

Les aurores boréales ont fait une apparition rare à travers le Royaume-Uni, ravissant les observateurs du ciel de tout le pays, après que l’une des tempêtes géomagnétiques les plus puissantes depuis des années ait frappé la Terre, a rapporté la chaîne bbc.com.

La tempête géomagnétique extrême survenue vendredi a été classée G5 la plus élevée, de telles tempêtes augmentent les chances des gens de voir les lumières.

Des tempêtes de cette ampleur pourraient potentiellement avoir un impact sur les infrastructures, notamment les satellites et le réseau électrique, a prévenu la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis.

Pour rappel, la dernière grande tempête G5 a provoqué une panne de courant en Suède, mais aucune perturbation n’a été signalée jusqu’à présent.

+ « C’était vraiment spectaculaire » +

« L’industrie de l’énergie prévoit toute une série d’événements dans le monde entier, y compris dans l’espace », a déclaré Ross Easton, porte-parole de l’Energy Networks Association, ajoutant que les prévisions spatiales avaient été surveillées attentivement au cours du week-end.

Le professeur Carole Haswell, responsable du département d’astronomie à l’Open University, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que de nombreux satellites communiquent à l’aide de signaux radio. « Toutes ces particules chargées qui courent à toute vitesse perturbent les signaux radio, en particulier le GPS utilisé par les avions. »

Un ciel dégagé – comme celui de vendredi soir – a rendu possible des observations depuis presque partout au Royaume-Uni.

À Thorngumbald, dans l’est du Yorkshire, Sarah Sharp a déclaré que voir les lumières était un « rêve devenu réalité ». « C’était vraiment spectaculaire, probablement une expérience unique, c’est certainement la première fois que je les vois. Nous avons passé environ une heure à les regarder se déplacer dans le ciel. »

L’activité des aurores est à nouveau attendue samedi et même si la tempête géomagnétique devrait toujours être dans la catégorie « forte », les premières indications laissent penser qu’elle pourrait ne pas atteindre l’extrême de vendredi.

+ Est-il rare de voir des aurores boréales ? +

La dernière fois qu’une tempête géomagnétique extrême a frappé la Terre, c’était en 2003, l’événement de vendredi était donc rare. En effet, au cours de son cycle solaire de 11 ans, nous approchons du « maximum solaire », où il y a naturellement plus de taches solaires à la surface du Soleil.

Les taches solaires sont comme d’énormes volcans qui émettent des particules chargées lors d’éjections de masse coronale (CME). Avec plus d’entre elles à l’heure actuelle, il y a plus de chances d’avoir une activité aurorale plus fréquente et plus forte.

Il convient également de souligner que, parce que nous pouvons mieux prévoir ces événements et que la plupart d’entre nous disposent d’un téléphone intelligent capable de capturer les lumières vives des aurores, il y a eu une augmentation des observations au cours des dix ou vingt dernières années.

Cependant, comme toujours, un endroit éloigné de la pollution lumineuse et offrant une vue dégagée sur le ciel nocturne vous donnera les meilleures chances de les voir.

+ Les lumières ont ébloui les observateurs du ciel du monde entier +

Aux États-Unis, la NOAA a déclaré que les lumières pouvaient être vues aussi loin au sud que l’Alabama et le nord de la Californie. De nombreux pays du nord de l’Europe ont également eu droit à ce spectacle.

Les caméras ont capturé un ciel rose vif au-dessus de l’Autriche et un ciel violet au-dessus de l’Allemagne, avec des observateurs en Slovaquie, en Suisse, au Danemark et en Pologne, entre autres, qui ont apprécié le spectacle de lumière.

Les lumières ont également été capturées en Chine, avec un ciel fuchsia photographié au nord du pays.

+ Qu’est-ce qui rend le ciel rose ? +

Les aurores boréales – ou aurores boréales – apparaissent comme des rideaux de lumières lumineux et tourbillonnants dans le ciel nocturne et leur couleur varie du vert au rose et à l’écarlate.

Elle est causée par des particules chargées du soleil qui heurtent les gaz de l’atmosphère terrestre. Les couleurs sont dues à différents gaz présents dans l’atmosphère terrestre qui sont alimentés par les particules chargées.

Les deux gaz les plus courants dans l’atmosphère terrestre sont l’azote et l’oxygène. Les atomes d’oxygène brillent en vert, la couleur la plus souvent observée dans les aurores boréales, tandis que les atomes d’azote émettent du violet, du bleu et du rose.

Les aurores les plus impressionnantes se produisent lorsque le Soleil émet de très gros nuages ​​de particules appelés « éjections de masse coronale ». (Source : BBC)

