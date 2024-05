Vidéo / SIEL – Le stand du CNDH rappelle le 20e anniversaire de l’Instance équité et réconciliation

À l’occasion de la deuxième journée d’activité du stand du CNDH au Salon International de l’Edition et du Livre, la présidente du Conseil National des Droits de l’homme Mme Amina Bouayach a mis en lumière le thème du stand qui est la commémoration du 20e anniversaire de la création de l’instance équité et réconciliation.

Mme Bouayach a dévoilé exclusivement que : « Le Conseil organise dans cette édition du SIEL, un espace dédié à la célébration du 20e anniversaire de l’instance équité et réconciliation, en partageant avec le public et surtout les jeunes cette expérience ».

Organisé sous le thème « Mémoire d’une étape et d’un parcours », la présidente a souligné que : « C’est un moment de partage de l’instance équité et réconciliation mais aussi de partage de drames humanitaires de part le monde dans cet espace ».

+ « Water on fire » +

Le stand du Conseil a organisé une rencontre avec Tarek El-Ariss, professeur et président d’études sur le Moyen-Orient au Dartmouth College aux États-Unis qui a présenté son dernier ouvrage « Water on fire A Mémoire of War ».

Le professeur libanais a expliqué que : « C’est un livre sur mon enfance, grandissant au Liban pendant la guerre civile et émigrant aux États-Unis, qui discute comment ont vit avec les séquelles de la guerre ses cicatrices et traumatismes ».

La présidence du Conseil a également souligné que c’est une occasion de « voir comment les écrivains de part le monde en Afrique, le monde arabe et au niveau international durant les moments de crise ont pu élaborer des réflexions humaines et réécrire les histoires de ce parcours de drame ».

Le Conseil a également organisé une conférence sur le thème « Le droit à l’eau dans le cadre de la crise hydrique », en présence de Mme Hanane Hamouda, Professeure de l’anthropologie et sociologie à l’université Mohamed V, Rabat, M. Omar El Ouidadi, coordinateur de l’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable, et M. Moulay Driss Hasnaoui, chargé de mission auprès du Ministère de l’Equipement et de l’Eau.

