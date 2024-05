Vidéo – Le stand du CNDH ouvre le bal de ses activités à la 29e édition du SIEL à Rabat

Le stand du Conseil National des Droits de l’homme (CNDH) a ouvert le bal de ses activités au grand public de la 29e édition du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL) qui est un événement incontournable de la scène culturelle et littéraire au Maroc.

Le stand a organisé pendant sa première journée d’activités une conférence sous thème « Consécration de l’identité nationale à composantes et affluents multiples : Nouvel an Amazigh déclaré jour férié officiel ».

M. Mustapha Qadery, Professeur d’Histoire à l’université Mohamed V, Rabat a dévoilé au micro d’Article19.ma que : « Le Conseil a organisé cette rencontre pour faire un bilan mais surtout fêter et mettre en valeur le Nouvel An Amazigh, et une sorte de reconnaissance supplémentaire de la notion de l’identité amazigh du Maroc ».

M. Qadery a saisit l’occasion pour lancer un appel : « Espérant que dans l’avenir les départements ministériels, l’ensemble des responsables des politiques publiques fassent le bilan de la même manière que le Conseil, sur la participation de chacun et sa responsabilité vis-à-vis de la promotion de la langue Amazigh et de la culture Amazigh pour aider les marocains à se reconnaître eux même dans leur propre histoire, mémoire et culture ».

+ « Les femmes de Bidibidi » +

Dans la partie Rencontres littéraires, le Conseil a invité l’enseignante, femme de lettres et autrice Mme Charline Effah, qui a présenté son œuvre « Les femmes de Bidibidi », et s’est penché ainsi sur la réparation, la résilience, et la reconstruction.

Ce roman publié chez Editions Emmanuelle parle selon son autrice des « trajectoires des femmes qui fuient la guerre dans un pays qui s’appelle le Sudan du Sud, qui vont se réfugier dans un camp expressément créer pour les besoins de cette guerre qui éclate en 2015 ».

Ce quatrième roman signé Charline Effah relate le destin de femmes et leur parcours de vie après que celles-ci vont trouver refuge en Ouganda dans le « camp de Bidibidi ».

+ Participation citoyenne des jeunes +

Le stand du CNDH a clôturé les activités de son stand pour sa première journée avec une conférence qui se consacre à la « Participation citoyenne des jeunes à l’aube des mutations sociales ».

Pour sa part l’intervenant dans ce panel M. Yassin Ettayal, expert en question liées à la jeunesse, a dévoilé que : « On est aujourd’hui au stand du CNDH, ou je partage l’expérience de l’initiative EduCall et comment nous en tant que jeunes on peut participer au changement positif ».

À travers son expérience en tant qu’entrepreneur social dans le secteur de l’éducation M. Ettayal ambitionne d’apporter son expertise au niveau du terrain et appuyer les efforts envers un Maroc meilleur.

Article19.ma