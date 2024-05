Transport ferroviaire – L’ONCF prévoit des perturbations de la circulation sur l’axe Casablanca – Kénitra du 12 au 26 mai

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) prévoit à partir du dimanche 12 jusqu’au au 26 mai des perturbations de la circulation sur la ligne ferroviaire Casablanca – Kénitra.

Ces perturbations, selon l’ONCF sont dues à la poursuite de ses travaux de modernisation des installations de signalisation sur cet axe stratégique.

« Dans le cadre de son engagement envers l’amélioration continue des services ferroviaires, l’ONCF intensifie ses efforts pour mettre à niveau les infrastructures clés. Les travaux de modernisation visent à renforcer la sécurité et l’efficacité du réseau ferroviaire, mais ils auront un impact sur la circulation des trains pendant la période indiquée », souligne l’ONCF dans un communiqué rendu public cette semaine.

L’ampleur des travaux nécessaires pour la mise à niveau des installations de signalisation impose des mesures de précaution. Ainsi, l’ONCF a planifié les travaux pendant les heures nocturnes afin de limiter les perturbations pendant les heures de pointe. Cependant, les voyageurs sont avertis de possibles retards et ajustements temporaires des horaires de train, ajoute la même source.

Pour plus d’informations, l’ONCF invite les voyageurs à s’informer au préalable auprès de ses collaborateurs en gares et à bord des trains ou à travers le site marchand : www.oncf-voyages.ma, le site institutionnel : www.oncf.ma, l’application : ONCF Trafic, la page Facebook oncfpageofficielle, le Centre de Relations Clients 2255 et les moniteurs de téléaffichage en gare.

Article19.ma