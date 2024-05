Musique – Tricinty Fest revient à Rabat pour sa seconde édition

Pour les amateurs de musique Rock et Metal, un événement incontournable se prépare au Cinéma Renaissance de Rabat, le Tricinty Fest, avec sa deuxième édition offre une expérience sonore unique en son genre, selon un communiqué.

Le public marocain et rabati prendra la température et la puissance de deux groupes de la scène Metal locale mais aura aussi l’occasion de découvrir de belles pépites Rock venues d’Espagne et de France.

Tricinty Fest s’impose avec cette seconde édition comme une plateforme vitale et nécessaire pour la diffusion des groupes de Rock et de satisfaire les amateurs et passionnés de guitares distordues et de rythmes déchaînés.

+ Un programme riche et varié +

La Fondation Hiba, en partenariat avec L’ambassade d’Espagne et l’institut Français du Maroc proposent un programme riche et varié, en sous-genre de l’esthétique Rock et Metal entre rock progressif, thrash metal, post rock screamo et death metal, consistant en:

• Chikno

• Grandma’s Ashes

• Viva Belgrado

• Sakadoya

Le projet Tricinty a débuté comme une émission de radio en ligne dédiée aux sons distordus. En 2014, l’idée de créer un blog couvrant la scène rock et metal underground est apparue comme une nécessité.

Par la suite, le désir de promouvoir la production locale a conduit à la création du label, qui a publié deux compilations mettant en avant des groupes marocains électriques.

