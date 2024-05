Agriculture – Lancement des travaux de construction de la station de conditionnement des fruits rouges par la société Driscoll’s Maroc à Larache

Le coup d’envoi des travaux de construction de la station de conditionnement des fruits rouges par la société Driscoll’s Maroc a été donné, jeudi à l’Agropole du Loukkos, au sud de la ville de Larache.

Ce projet, dont le coup d’envoi a été donné par le gouverneur de la province de Larache, Bouassam El Alamine, en présence des acteurs porteurs du projet et d’autres partenaires, représente non seulement un investissement significatif dans la province de Larache, mais aussi une opportunité majeure de création d’emplois, indique un communiqué de la société.

+ Un investissement de 150 millions de dirhams +

D’une envergure impressionnante et avec un montant d’investissement de 150 millions de dirhams, cette installation de plus de 5 hectares offrira plus de 500 emplois directs une fois terminée, renforçant ainsi le tissu économique local et contribuant à la prospérité et au rayonnement de l’agropole ; une nouvelle zone très attractive à tous les niveaux.

« Par la même occasion, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude envers l’autorité locale qui a suivi attentivement ce projet depuis ses débuts. Leur soutien continu a été essentiel pour mener à bien ce projet et pour assurer son intégration harmonieuse dans la communauté locale », note la même source.

« Nous adressons également nos remerciements au directeur général et aux équipes du Centre régional d’investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA) pour leur accompagnement de qualité tout au long du processus, dans le cadre d’un parcours optimisé et customisé, depuis la phase de prospection jusqu’aux démarches d’acquisition du terrain et d’obtention du permis de construire dans des délais record », poursuit le communiqué, relevant que leur soutien, leur professionnalisme, leur conseil et leur capacité d’anticipation des besoins de la société ont été des facteurs déterminants pour la domiciliation du projet dans la région et ont grandement contribué à la progression fluide de ce projet.

« Nous sommes impatients de voir les fruits de cette collaboration fructueuse se concrétiser dans les mois à venir, et nous sommes confiants que cette nouvelle station de conditionnement des fruits rouges sera non seulement un moteur de croissance économique, mais aussi un symbole de réussite dans la province de Larache à l’instar de notre unité au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra », conclut le communiqué.

