Prisons – Au Maroc, le taux de croissance de « la population carcérale féminine » dépasse celui des hommes

Constat. Le nombre de femmes incarcérées au Maroc a augmenté de 7,8 pour cent entre 2022 et 2023, dépassant l’augmentation de 5,55 pour cent des hommes détenus, selon les derniers chiffres de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion.

Il s’agit de la plus forte augmentation annuelle du nombre de femmes détenues dans le royaume au cours de la dernière décennie, la population carcérale globale s’élevait à 102 653 personnes à la fin de l’année dernière, dont 2,47 pour cent étaient des femmes, selon le middleeastmonitor.com.

Le rapport détaille les données démographiques du système pénitentiaire, notant que 2,19 pour cent sont des personnes âgées et 1,22 pour cent sont des mineures, alors que 47,68 pour cent des détenues ont moins de 30 ans et 0,32 pour cent sont handicapées.

+ Au Maroc : 75 établissements pénitentiaires pour 102 653 détenus +

Au cours de la période quinquennale commençant en 2019, le nombre de détenus a augmenté de 18,83 pour cent, bien qu’il y ait eu une légère baisse de 1,6 pour cent en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 qui a affecté les activités judiciaires et de l’application de mesures d’amnistie spéciales.

Mohammed Saleh Tamek, général, s’est dit préoccupé par l’augmentation de la population carcérale malgré diverses interventions. L’année dernière, citant le directeur du travail social et culturel auprès des détenus, Moulay Idris Aklamam, le programme marocain de réinsertion sociale et professionnelle des détenus est un « modèle » pour de nombreux pays de la région MENA et au-delà.

Le pays d’Afrique du Nord gère actuellement 75 établissements pénitentiaires, dont des prisons locales, agricoles et centrales, ainsi que des centres de réadaptation et correctionnels.

La plupart des condamnés purgent des peines de courte durée de deux ans ou moins, ce qui représente près de la moitié de toutes les peines. Ceux qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité ou sont condamnés à mort représentent moins de 1 pour cent, ajoute la même source.

Article19.ma