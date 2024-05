Vidéo – Réchauffement climatique, nouveau record de température en avril

Constat. Le mois d’avril a été le plus chaud jamais enregistré en moyenne mondiale, révèlent les dernières données publiées par Copernicus, l’agence européenne chargée du changement climatique.

Depuis juin 2023, tous les mois battaient leur propre record mensuel de chaleur. Avril 2024 a connu une température moyenne de 15,03°C, soit 1,58°C de plus qu’un mois d’avril normal, selon africanews.com.

« Si vous regardez la température, c’est encore une fois un autre mois record, et cela signifie que la séquence, les séquences des mois record qui ont commencé l’année dernière en juin se poursuivent et maintenant nous sommes au 11ᵉ mois, cela concerne la moyenne mondiale, cela est également vrai pour la température de la surface de la mer. » explique Carlo Buontempo, directeur de l’agence Copernicus.

+ La planète toujours en surchauffe +

De nombreuses régions du monde ont connu de fortes augmentations de température. Aux quatre coins de l’Afrique, des records de températures pour cette période de l’année ont été battus.

Début avril, une vague de chaleur s’est abattue sur le Mali où les températures ont frôlé les 49 degrés à l’ombre. Il s’agit non seulement de la température la plus élevée jamais mesurée au début du mois d’avril au Mali, mais aussi en Afrique et dans le monde entier.

« Nous verrons encore et encore El Niño et La Niña alterner, nous verrons des années plus fraîches, plus humides et plus sèches, mais c’est la tendance qui compte et la tendance va vers un climat plus chaud. » alerte Carlo Buontempo.

Cette tendance se confirme dans plusieurs pays. Le Maroc, qui fait face à sa sixième année consécutive de sécheresse, connait actuellement une canicule avec des températures allant de 37 à 44°C.

Article19.ma