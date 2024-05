Lifestyle – Un week-end d’aventure sur les hauteurs enneigées du Toubkal, près de Marrakech

Feature. Un siècle après la première ascension du plus haut sommet du Maroc, le mont Toubkal, un journaliste de thetimes.co.uk se lance dans cette randonnée extraordinaire, et raconte un week-end d’aventure ultime.

Voici les détails de cette randonnée inédite :

« Sans les montagnes et les touristes qui les visitent, nous n’existerions pas », a déclaré Latifa Aliza, directrice d’Education pour tous, une école de filles située dans le village d’Asni, dans l’ombre fraîche du nord des montagnes de l’Atlas marocain. alors qu’elle me versait un verre de thé à la menthe chaud.

Ajoutant que : « Nous n’avons pas d’argent venant d’ailleurs. Sans cet internat, les filles ne pourraient pas poursuivre leurs études au-delà de l’âge primaire. Elles deviendraient simplement des femmes au foyer ».

Depuis 2013, l’Éducation pour tous a aidé plus de 170 filles locales à s’inscrire à l’université. Certains sont devenus médecins, enseignants et guides touristiques. « Si nous inspirons ces filles », a déclaré Aliza, « alors elles inspireront la prochaine génération. »

+ Fortes chutes de neige hivernales +

À une heure au sud de Marrakech – la capitale touristique du Maroc aux couleurs d’argile rouge – l’école a été plus occupée que d’habitude ces derniers mois. Les plus fortes chutes de neige hivernales depuis près d’une décennie ont entraîné une augmentation de la fréquentation entre la ville et les montagnes glaciales.

De plus en plus de donateurs potentiels ont appelé pour rencontrer Aliza, tandis que les voyagistes internationaux tels qu’Intrepid ont ajouté des départs hivernaux supplémentaires pour répondre à la demande croissante.

« Les montagnes de l’Atlas peuvent devenir très fréquentées en haute saison », a déclaré Hala Benkhaldoun, directrice générale d’Intrepid Maroc. « Ajouter davantage de voyages hivernaux nous a donné l’occasion d’aider les communautés locales tout au long de l’année, des accompagnateurs aux chefs, en passant par les porteurs et les propriétaires de maisons d’hôtes et de gîtes. »

À une demi-heure au sud d’Asni, dans le village d’Imlil, connu localement comme le Chamonix du Maroc, j’ai rencontré mon guide, Hamid Oumezdou, l’homme qui me guiderait dans ma propre expédition de randonnée hivernale. Pas seulement dans les montagnes de l’Atlas, mais avec chance et courage jusqu’au sommet du Toubkal, le plus haut sommet d’Afrique du Nord.

Juin marquera les 100 ans de sa première ascension enregistrée, par un groupe d’alpinistes français. Depuis lors, la situation économique de villages comme Imlil s’est améliorée, en partie grâce au flux constant de touristes désireux de suivre leurs traces.

Pour rappel, djebel Toubkal est la plus haute montagne d’Afrique du Nord et la deuxième plus haute montagne de tout le continent. Il culmine à 4 167 mètres d’altitude et se trouve dans le Haut Atlas, à environ 63 km au sud de Marrakech. Ce sommet majestueux attire de nombreux amateurs de trekking. Les muletiers et leurs mules sont souvent présents pour faciliter l’effort physique des randonneurs sur les 35 kilomètres aller-retour entre Imlil et le mont Toubkal, avec un dénivelé d’environ 5 000 mètres.

+ Plus de 4 000 m d’altitude +

Contrairement à de nombreuses montagnes à travers le monde, qui nécessitent au moins une certaine expérience technique en escalade, le Toubkal est plutôt une promenade et peut être parcouru en un long week-end, bien qu’épuisant et progressivement essoufflé.

Alors que nous déambulions devant les magasins vendant des dattes collantes et des amandes grillées, et que les voyagistes louaient d’épais sacs de couchage, des mitaines, des bâtons de marche et des crampons, nous pouvions distinguer au sud le sommet en forme de molaire du Toubkal, recouvert de neige d’un blanc pur, entouré de des dizaines d’incisives légèrement plus basses mais plus pointues.

S’élevant à plus de 4 000 m d’altitude, soit environ la moitié de la hauteur du mont Everest, ce n’est pas une montagne à renifler. Pas plus tard qu’en octobre dernier, une Britannique est décédée lors d’une ascension sans guide expérimenté. Depuis, les autorités locales ont réprimé les touristes qui parcouraient seuls le Toubkal, et alors que nous atteignions la périphérie d’Aroumd, le village où nous devions passer notre première nuit, nous avons vu des randonneurs épuisés entrer en titubant, passer le point de contrôle qui chronomètre les arrivées et les départs. le sentier.

En tant qu’adolescent routard à court d’argent, j’aurais moi aussi été tenté de m’attaquer seul à Toubkal. Aujourd’hui, en tant que millénaire de plus en plus réticent à prendre des risques, partir sans guide semblait non seulement imprudent, mais passer complètement à côté de l’objectif du voyage.

+ « Les Berbères sont fiers de leur hospitalité » +

Le véritable attrait de la randonnée dans les montagnes de l’Atlas n’est pas le frisson éphémère de se tenir debout sur un sommet, mais le bourdonnement lent de laisser les montagnes, leurs habitants, leurs images et leurs sons s’emparer de vous. Au cours de quelques jours courts mais exténuants, Oumezdou m’a non seulement fait découvrir les morceaux de rochers déchiquetés à l’horizon, mais aussi la chaleur unique de la culture berbère.

« Je suis né et j’ai grandi dans ces montagnes. Pour ma culture, ils signifient la vie, ils signifient l’oxygène. Nous leur appartenons », a-t-il déclaré alors que nous nous penchions sur deux tajines d’argile remplis de couscous fumant, de courgettes sucrées, de grosses carottes et d’épaules d’agneau rôties lentement qui tombaient de leurs os de bouillon en flocons savoureux.

« C’est pourquoi j’ai choisi de travailler comme guide, car je veux créer un impact positif pour ma communauté », a déclaré Oumezdou. « Les Berbères sont fiers de leur hospitalité. Nous accueillons tout le monde, même si nous ne les connaissons pas.

Le lendemain, à l’heure du déjeuner, nous avions atteint environ 1 830 m d’altitude, le début de la limite des neiges qui, nous l’espérions, nous guiderait jusqu’au sommet. Nous avons dégusté sur la pointe des pieds de la neige fondante à hauteur de semelle, puis avons fait le plein dans un simple salon de thé avec des jus d’orange glacés et des infusions de thé à la sauge et au romarin.

Parsemé de milliers de genévriers espagnols à feuilles persistantes, de basalte noir et de la teinte rouge d’une récente tempête de poussière saharienne, le vaste flanc de la montagne ressemblait au pelage d’un dalmatien sale. Un mulet – la race hybride ultra-puissante d’âne et de cheval connue sous le nom de 4×4 berbère – avait porté nos valises jusqu’ici, mais ne pouvait pas aller plus loin. À partir de là, des porteurs locaux porteraient nos bagages.

+ Le plus haute montagne d’Afrique +

« Les fortes chutes de neige de cet hiver ont permis aux mules de se reposer et aux populations locales de travailler davantage », a déclaré Oumezdou, alors que nous regardions un homme d’une soixantaine d’années tirer un sac de 50 kg d’oranges sur une pente de 20 pour cent. « Ils gagnent environ 500 dirhams par jour quand il y a autant de monde, ce qui représente beaucoup d’argent. Surtout à l’approche du Ramadan ».

À mesure que nous prenions de l’altitude, la piste glacée de 60 cm de large devenait de plus en plus dangereuse. Sans crampons, j’aurais facilement pu perdre pied et glisser sur 300 m ou plus dans une crevasse béante. Je n’osais pas demander ce qui se passerait si je tombais dans le vide.

En cas de catastrophe, les secours en montagne reposent généralement sur les épaules des porteurs et des muletiers berbères. Alors que nous arrivions au Refuge Les Mouflons, un trou simple mais confortable de chambres privées et de dortoirs – camp de base pour notre tentative de sommet le lendemain matin – nous avons trouvé une douzaine d’hommes locaux attachant un touriste avec une cheville cassée présumée à une civière.

J’ai à peine dormi cette nuit-là, hanté par la vue d’un membre mutilé et par la diminution de l’oxygène dans l’atmosphère. À 3 200 m – environ deux fois et demie la hauteur de la plus haute montagne du Royaume-Uni, le Ben Nevis – mes poumons cherchaient de l’air, tandis que mes tempes palpitaient comme des sirènes d’alerte aérienne.

+ « Bienvenue au sommet des montagnes de l’Atlas » +

Néanmoins, le lendemain matin à 7 heures du matin, nous partons, armés de sacs à dos remplis d’eau, de collations hypercaloriques et de piolets. De plus en plus haut, encore et encore, escaladant un mur de glace et de neige de 900 m, jusqu’à une aube étrangement nette et silencieuse.

La semaine précédente, le mercure était tombé à moins 20 °C, tandis que des vents soufflant à 110 km/h avaient créé des congères de 15 m de haut. Heureusement, cependant, la température oscillait désormais autour de zéro. Au contraire, j’étais vraiment trop habillé, avec des vêtements thermiques, des pantalons Gore-Tex, des salopettes, d’innombrables couches de base, deux paires de gants, trois chapeaux et une cagoule. Une vapeur odorante et moite s’échappait de n’importe quel évent possible.

Je n’ai pas honte de dire que la montagne m’a presque brisé. J’ai traversé des pays à vélo et couru des marathons, mais Toubkal était le plus grand niveleur. Au moment où nous avons atteint son sommet, quatre heures après avoir quitté le camp de base, je pouvais à peine faire 20 pas sans avoir besoin d’une pause de 30 secondes.

« Bienvenue au sommet des montagnes de l’Atlas », a déclaré un Oumezdou radieux, tandis que nous contemplions son pays vallonné, au nord vers la Méditerranée bleuâtre, puis au sud vers les sables rouge cuivre du désert du Sahara. « Nous sommes sur le toit de l’Afrique du Nord ! »

