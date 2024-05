Vidéo – Israël s’empare du passage vital de Rafah , alors Washington parle d’une « opération limitée »

Tragédie. Les troupes israéliennes ont pris le contrôle du passage frontalier vital de Rafah à Gaza depui mardi 7 mai, alors que les craintes d’une invasion à grande échelle de la ville du sud augmentent et que les pourparlers avec le Hamas sur un cessez-le-feu et la libération d’otages restent incertains.

L’ONU a mis en garde contre un effondrement potentiel du flux d’aide aux Palestiniens à la suite de la fermeture du passage de Rafah depuis l’Égypte et de l’autre passage principal vers Gaza, Kerem Shalom, en provenance d’Israël, à un moment où les responsables de l’ONU disent que le nord de Gaza est en proie à une « famine à part entière », selon le site américain apnews.com.

+ Plus de 34 700 Palestiniens tués +

L’invasion israélienne a eu lieu après des heures de coup de fouet dans la guerre israélo-Hamas, qui a maintenant 7 mois, le groupe militant disant lundi qu’il avait accepté une proposition de cessez-le-feu sur laquelle Israël a insisté pour qu’elle n’était pas à la hauteur de ses propres exigences fondamentales.

Les mouvements diplomatiques à enjeux élevés et l’esprit militaire ont laissé une lueur d’espoir pour un accord qui apporte au moins une pause dans la guerre, qui a tué plus de 34 700 Palestiniens, selon les responsables locaux de la santé, et a dévasté la bande de Gaza.

Les passages à niveau Rafah et Kerem Shalom sont des points d’entrée essentiels pour la nourriture, les médicaments et d’autres fournitures pour les 2,3 millions d’habitants de Gaza. Ils sont fermés depuis au moins deux jours, bien que le plus petit passage d’Erez entre Israël et le nord de Gaza reste ouvert, ajoute la même source.

+ Israël contrôle l’entrée et la sortie des personnes et des marchandises pour la 1ère fois depuis 2005+

En capturant le passage de Rafah, Israël a acquis le contrôle total de l’entrée et de la sortie des personnes et des marchandises pour la première fois depuis le retrait des soldats et des colons de Gaza en 2005, bien qu’il ait longtemps maintenu un blocus de l’enclave côtière en coopération avec l’Égypte.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié la capture du passage à niveau de « étape importante » vers le démantèlement des capacités militaires et gouvernementales du Hamas, et le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré qu’Israël « approfondirait » l’opération de Rafah si les pourparlers sur l’accord sur les otages échouaient.

Oussama Hamdan, un responsable du Hamas basé à Beyrouth, a déclaré que le groupe militant ne répondrait pas à la pression ou aux menaces militaires et n’accepterait aucune « force occupante » au passage de Rafah, souligne AP.

Article19.ma