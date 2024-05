Bras-de-fer – L’ordre des Architectes « ignorée » par la Mairie de Casablanca (communiqué)

Les architectes font face à une situation difficile liée aux autorisations de construire, qui empire de jour en jour et sont dans « un extrême désarroi » dû à l’environnement délétère dans lequel ils exercent, qui entrave considérablement les investissements, selon un communiqué rendu public.

« Constatant et subissant un total irrespect des dispositions du Règlement Général de construction, tant au niveau du traitement des dossiers des autorisations, que celui des permis d’habiter, les architectes se trouvent piégés dans un engrenage administratif, acculés dans des circuits administratifs des autorisations de construire insoutenables, outrepassant les lois et règlements en vigueur et en opposition aux directives officielles incitant à l’encouragement des investissements et à la fluidification des procédures administratives », souligne le communiqué.

+ Des complications sans cesse croissantes +

Devant cet état de fait qui persiste et impacte considérablement l’investissement dans la capitale économique, les architectes sont déterminés à mettre un terme aux entraves, retards et abus qui sévissent au sein de certaines administrations concernant les autorisations de construire et les permis d’habiter.

Le Conseil de l’Ordre des architectes du Centre attelé au quotidien par les Architectes ne saurait rester passif devant des complications sans cesse croissantes qui entravent l’exercice de la profession, encore moins, éterniser sa résilience et sa patience dans l’espoir d’un véritable guichet unique dans lequel il n’y a pas deux poids et deux mesures.

« Au-delà des promesses, ce sont des actes que les architectes réclament en particulier à la Commune de Casablanca qui se doit de prendre et d’assumer ses responsabilités face à l’urgence de la situation dans le but de mettre fin à un système désorganisé et dissocié de la réalité », ajoute le communiqué.

Seule une gouvernance responsable et équilibrée serait une issue pour rétablir la confiance de l’ensemble des acteurs et fluidifier le traitement des autorisations de construire qui est à la limite d’engendrer la paralysie totale d’un secteur déjà en souffrance.

Article19.ma