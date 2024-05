Diplomatie – Signature d’un accord d’exemption de visa pour les passeports ordinaires entre le Maroc et l’Azerbaïdjan

Le Royaume du Maroc et la République d’Azerbaïdjan ont signé, samedi à Banjul, en Gambie, un accord d’exemption de visa pour les citoyens des deux pays titulaires de passeports ordinaires.

L’accord a été signé en marge des travaux du 15-ème Sommet islamique, ouvert samedi à Banjul, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue azerbaïdjanais, Jeyhoun Baîramov.

+ Renforcement des relations entre les deux pays +

L’accord, qui tend à raffermir les relations d’amitié et à développer la coopération entre le Maroc et l’Azerbaïdjan dans le domaine du tourisme, vise à faciliter l’entrée des citoyens du Royaume du Maroc et de la République d’Azerbaïdjan, détenteurs de passeports ordinaires en vigueur, aux deux pays exclusivement pour raisons touristiques.

Au début de la cérémonie de signature, les deux ministres ont eu un entretien bilatéral axé sur le renforcement des relations entre les deux pays dans divers domaines.

M. Bourita a eu, lors de son séjour dans la capitale gambienne, une série d’entretiens avec plusieurs de ses homologues participant au Sommet islamique qui prend fin ce dimanche dans la capitale gambienne.

Ces entretiens avec les chefs de la diplomatie du Yémen, du Niger, de Brunei, du Gabon, du Mali, de la Gambie, du Sénégal, de la Mauritanie, de Turquie, du Soudan et du Burkina Faso ont été axés sur le renforcement des relations bilatérales et des sujets d’intérêt commun.

