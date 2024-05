Économie – Au Maroc, le déficit commercial s’allège de 14,6% à fin mars 2024 (Office des changes)

Le déficit commercial s’est allégé de 14,6% à 61,9 milliards de dirhams (MMDH) durant les trois premiers mois de l’année 2024, selon l’Office des changes.

Cet allégement recouvre une baisse des importations de biens de 4% à 175,47 MMDH et une hausse des exportations de 3% à 113,56 MMDH, précise l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, ajoutant que le taux de couverture a gagné 4,4 points à 64,7%.

+ Les exportations de l’aéronautique ont augmenté de 13,7% +

La diminution des importations s’explique par le recul des produits bruts de 22,3% à 7,19 MMDH, des produits énergétiques de 13,6% à 28 MMDH et des produits alimentaires de 7,7% à 21,88 MMDH, conjuguée à la hausse notamment des produits finis d’équipement (+2,2% à 41,24 MMDH) et des produits finis de consommation (+0,8% à 39,35 MMDH).

Parallèlement, l’Office des changes indique que les exportations de l’aéronautique ont augmenté de 13,7% à 5,8 MMDH, soit la plus forte hausse, devançant l’automobile (+13,1% à 38,34 MMDH) et l’électronique et l’électricité (+5% à 6 MMDH).

En revanche, les exportations des « autres extractions minières », du « textile et cuir », de « l’agriculture et l’agro-alimentaire » et des « phosphates et dérivés » ont baissé respectivement de 22% à 1,14 MMDH, 3,7% à 11,69 MMDH, 3% à 25,62 MMDH et 2,3% à 17,63 MMDH.

Article19.ma