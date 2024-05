Flash – L’écrivain et journaliste Bernard Pivot n’est plus

Le journaliste et écrivain, créateur de l’émission littéraire culte Apostrophe, vient de s’éteindre à l’âge de 89 ans.

Un homme de culture quia fait aimer les livres et les écrivains à des millions de francophones à travers le monde. Bernard Pivot, journaliste, lui-même écrivain, et ancien président de l’académie Goncourt vient de s’éteindre à l’âge de 89 ans, a annoncé sa famille à l’AFP.

Ce fils d’épiciers lyonnais né en mai 1935 et devenu journaliste, a commencé sa carrière au Progrès, avant de rejoindre le Figaro littéraire. Mais c’est au petit écran qu’il doit sa renommée.

Ses émissions littéraires, « Ouvrez les guillemets », puis surtout « Apostrophe », qu’il a animée pendant 15 ans sur Antenne 2, puis « Bouillon de culture », ont fait les riches heures de la télévision française. Bernard Pivot y a reçu les plus grands écrivains, de Nabokov à Bukowski en passant par Marguerite Duras. Les artistes, musiciens ou acteurs se sont pressés également sur le plateau d’ « Apostrophe », de Georges Brassens à Léo Ferré, en passant l’américaine Jane Fonda ou l’italien Marcello Mastroianni.

+ À 80 ans … se plaindre des agressions de l’âge +

Bernard Pivot a lui-même écrit de nombreux ouvrages sur ses grandes passions, la littérature, les mots – 100 mots à sauver, « Les Dictées de Bernard Pivot » – mais aussi le football et le vin (Dictionnaire amoureux du vin). Son dernier ouvrage « Mais la vie continue », paru en 2021, autobiographie déguisée, évoquait notamment le fait de vieillir.

“A quatre-vingts ans, ‘Comment vas-tu?’ n’est plus une formule de politesse, c’est une question médicale. On n’y répond plus avec désinvolture par ‘Ca va et toi?’. On profite de l’aubaine pour détailler à l’interlocuteur imprudent les dernières défaillances du corps et se plaindre des agressions de l’âge. Avant de conclure: “A part ça, ça va. Et toi?”. (AFP)

Article19.ma