Vidéo – Madonna enchante Copacabana lors d’un concert « historique » devant plus d’1.5 million de spectateurs

Événement inédit. La célèbre star américaine Madonna a clôturé sa tournée le samedi 4 mai, avec un ultime concert gratuit sur la plage mythique de Copacabana, au Brésil devant 1,5 à 2 millions de spectateurs.

Quelque 1,5 million de personnes étaient attendues pour le plus grand concert de la carrière de la star. Un public installé sur le sable, mais aussi en mer à bord de dizaines de bateaux pour profiter d’une vue imprenable, selon bfmtv.com.

Peu avant 23h, la « reine de la pop », toute de noir vêtue, est apparue sur la scène, faisant chavirer de bonheur la foule en interprétant Nothing Really Matters, un hymne à la résilience.

« Nous voici, Rio, l’endroit le plus beau du monde! », a déclaré la diva qui a fait chavirer de bonheur le public brésilien durant plus de deux heures.

over 2 million people singing along to 'Like a Virgin' by Madonna tonight in Rio 🇧🇷 pic.twitter.com/OH150nZc64

— popculture (@notgwendalupe) May 5, 2024